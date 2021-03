13:30 Uhr

Inzidenz fast bei 100: So geht es am Montag in den Schulen im Landkreis weiter

Ab Montag gibt es an vielen Schule in Neuburg-Schrobenhausen wieder Wechselunterricht.

In den Schulen im Landkreis gelten ab Montag verschärfte Abstands- und Hygieneregeln. Der Grund sind die steigenden Inzidenzwerte.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen meldet am Freitag, 19. März, eine 7-Tage-Inzidenz von 96,6 ( RKI). Damit gelten in den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen des Landkreises ab Montag, 22. März, die Regelungen bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100: Präsenzunterricht, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Ist das nicht der Fall, gehen die Klassen in den Wechselunterricht. Das Modell gilt für alle Jahrgangsstufen. Details werden von den Schulen festgelegt, je nach Raumkapazität.

Neuburg: In Kindergärten gilt ab Montag eingeschränkter Regelbetrieb

Die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung, organisierte Spielgruppen ist laut Pressemitteilung des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen möglich, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb). Immer freitags entscheiden die Landratsämter auf Grundlage der aktuellen Inzidenzwerte, wie es in der kommenden Woche in den Schulen weitergeht. Steigt der Wert über 100, werden wohl schon in der nächsten Woche alle Schüler, die nicht in einer Abschlussklasse sind, in den Distanzunterricht geschickt. (nr)

