vor 21 Min.

Inzidenz im Kreis steigt leicht an

Ingolstadt dagegen hat den bundesweit besten Wert

Auch nach dem Wochenende steigt die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis an: Wie das RKI für Neuburg-Schrobenhausen meldet, liegt die Corona-Inzidenz am Montag, 22. Februar, bei 29,8 – das LGL notiert einen Wert von 26,72. Positive Nachrichten vermeldet das örtliche Gesundheitsamt. Die Behörde meldet im täglichen Corona-Bericht am Montag keine Neuinfektionen, und zwei Personen, die wieder genesen sind. Damit sind aktuell 33 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit drei Coronavirus-Patienten behandelt. Davon wird einer intensivmedizinisch betreut. In der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg wird derzeit ein bestätigter Coronavirus-Patient behandelt und kein Covid-19-Patient intensivmedizinisch betreut. Bei fünf Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Orte: Ehekirchen (5), Karlshuld (1), Karlskron (3), Neuburg (10), Rennertshofen (2), Schrobenhausen (9), Waidhofen (2) und Weichering (1).

Das Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt berichtet am Montag, 22. Februar, von einer Neuinfektion seit dem Vortag. Damit sind nach Angaben der Behörde aktuell 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Niedrig zeigen sich deshalb auch die Corona-Inzidenzwerte für Ingolstadt: Sowohl das Robert-Koch-Institut (RKI) als auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit notieren einen Wert von 12,4. Bezogen auf die Datenlage des RKI ist es die deutschlandweit niedrigste Inzidenz. Wie die Stadt in ihrem Schreiben außerdem mitteilt, liegen zwei weitere Nachweise einer Coronavirus-Mutation vor, die innerhalb einer Familie aufgetreten sind. In beiden Fällen – so heißt es in der Pressemitteilung weiter – wurde die britische Variante nachgewiesen. (nr)

