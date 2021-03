vor 38 Min.

Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigt auf 78,1

Deutlich über die 50er Marke ist der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz für Neuburg-Schrobenhausen gestiegen. Auch Ingolstadt liegt am Sonntag darüber.

Das Gesundheitsamt teilte am Sonntag sechs Corona-Neuinfektionen seit der letzten Meldung mit, drei Personen sind wieder genesen. Aktuell waren damit am Sonntag 108 Landkreisbürger infiziert. Die meisten mit 39 in Neuburg. Über zehn Infizierte meldeten außerdem die Gemeinden Gachenbach (15) und Königsmoos (12).

Unverändert ist die Lage an den Krankenhäusern. In Schrobenhausen wird einer der derzeit zwei Coronaviruspatienten nach wie vor intensivmedizinisch betreut und beatmet. Das Gleiche gilt für den einen Corona-Patienten in Neuburg.

Die vom RKI gemeldete Sieben-Tages-Inzidenz für den Kreis stieg nach 63,7 vom Samstag auf 78,1 am Sonntag.

Auch Ingolstadt riss bei der Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag die 50er Marke (53,9). Dort waren am Sonntag 101 Personen infiziert. (nr)

