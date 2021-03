10.03.2021

Inzidenz in Neuburg-Schrobenhausen hat die 50er-Marke geknackt

Plus Die Zahlen im Landkreis – und jetzt auch in Ingolstadt – gehen weiter nach oben. Was das bedeutet und wie es um die angekündigten Schnelltest sowie die Öffnung des Testzentrums in Neuburg am Montag steht.

Einige Tage lang war der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen der „Vorzeigeschüler“ in Bayern und für einen Tag sogar im ganzen Land. Doch die guten Tage, die der Landkreis mit dem Corona-Virus im Nacken erlebt hat, sind vorbei. Der Donnerstag war gerade mal drei Stunden alt, da meldete das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert für Neuburg-Schrobenhausen von 53,40 – nach 29,8 am Montag und Dienstag und 40,1 am Mittwoch. Damit bahnen sich erste Konsequenzen in der gerade erst gestarteten Öffnungsstrategie an.

Etwa für die Schulen. Liegt der Wert auch am heutigen Freitag über der 50er-Marke, gibt es dort ab Montag wieder Wechselunterricht – zumindest an jenen Schulen, wo ein Mindestabstand für die Schüler von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Den Einzelhandel würde das Landratsamt auf Einschränkungen hinweisen, sobald der Wert von 50 drei Tage lang überschritten wäre, also am Samstag. Dann könnten Einzelhändler ab Montag für Kunden nur nach vorheriger Terminbuchung öffnen, ebenso Museen. Ab Samstag dürften sich dann zudem wieder nur bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, das wäre auch die maximale Gruppengröße für kontaktfreien Individualsport. Dieser bliebe außerdem für maximal 20 Kinder unter 14 Jahren erlaubt.

Corona im Raum Neuburg: zehn neue Infektionsfälle

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen zehn Corona-Neuinfektionen. Damit waren 79 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit zwei Coronaviruspatienten behandelt. Einer wird intensivmedizinisch betreut und beatmet. Dies passiert auch mit dem aktuell einzigen Coronapatienten in der KJF-Klinik St. Elisabeth in Neuburg. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 2845 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, davon gelten 2701 als bereits genesen. 65 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben.

Auch in Ingolstadt ist der vom RKI gemeldete Inzidenzwert von Mittwoch auf Donnerstag von 21,1 auf 46,6 deutlich gestiegen. Ingolstadt meldet zwölf neue Fälle und bleibt bei insgesamt 78 Infizierten. Insgesamt wurden für Ingolstadt bisher in 72 Fällen Mutationen nachgewiesen, davon 62 Mal die britische Variante, zehn Laborbefunde stehen noch aus.

Schnelltests in Neuburg-Schrobenhausen immer noch nicht möglich

Während die Infektionszahlen im Landkreis und in Ingolstadt wieder nach oben gehen, bleiben die angekündigten Schnelltests in Neuburg-Schrobenhausen weiterhin in der Warteschleife. Noch ist immer nicht klar, wann und wo sich Bürger kostenlos testen lassen können. Eine Abfrage des Landratsamts unter Ärzten und Apothekern sei zwar im Gange, aber final noch nicht abgeschlossen, sagte Landkreis-Sprecherin Sabine Gooss. Außerdem seien die von Bund und Ländern zugesicherten Schnelltests noch gar nicht im Landkreis angekommen. Spätestens bis zum 22. März sollte die Infrastruktur aber stehen. Denn zu diesem Zeitpunkt könnten nach jetzigem Stand der Dinge Außengastronomie, Theater und Kinos wieder öffnen – und dafür wäre ab einem Inzidenzwert von 50, der aktuell gerade wieder erreicht ist, ein tagesaktueller Test notwendig.

Fest steht dagegen, dass am kommenden Montag, 15. März, das Testzentrum in Neuburg öffnet. Wann und wie man sich dort testen lassen kann, ist allerdings noch offen. Öffnungszeiten gibt es Stand Donnerstag noch genauso wenig wie eine Möglichkeit der Terminvergabe. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen arbeitet derzeit an einem Programm, damit sich Bürger online einen Termin geben lassen können. „Wir hoffen, dass wir das noch diese Woche hinkriegen“, heißt es aus dem Kreiskrankenhaus in der Lenbachstadt. (mari/clst)

