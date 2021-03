13.03.2021

Inzidenz in Neuburg-Schrobenhausen steigt auf 63,7

Wie erwartet driften die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nach oben ab. Am Samstag werden 105 Fälle gemeldet.

Nach 21 Neuinfizierten am Freitag meldet das Gesundheitsamt für Neuburg-Schrobenhausen am Samstag weitere zwölf Fälle. Damit sind 105 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Auch der vom Robert-Koch-Institut gemeldete Wert der Sieben-Tages-Inzidenz schnellte geradezu nach oben. Nach der Momentaufnahme am Freitag (48,5) betrug der am Samstag bereits 63,7.

Die mit Abstand meisten Infizierten gibt es in Neuburg mit 40. Es folgen die Gemeinden Gachenbach (14) und Königsmoos (11). Es folgen Schrobenhausen (9), Karlshuld (8) und Karlskron (7), Weichering (4), Burgheim (3), Bergheim (2) und Rennertshofen (2). Jeweils einen Infizierten meldeten Aresing, Oberhausen, Rohrenfels, Brunnen und Waidhofen. Keine Fälle werden aktuell in Berg im Gau, Ehekirchen und Langenmosen registriert

Drei Infizierte liegen in den Krankenhäusern in Neuburg und in Schrobenhausen

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit zwei Coronaviruspatienten behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch betreut und beatmet. In der KJF-Klinik St. Elisabeth in Neuburg bleibt es bei einem Patienten, der auch wird intensivmedizinisch betreut und beatmet werden muss.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 2878 Personen mit SARS-Cov-2 infiziert, davon gelten 2708 als bereits genesen. 65 Patienten, die an COVID-19 erkrankt waren, sind verstorben.

