Inzidenz unter 200: Was ist mit der 15-Kilometer-Regel in Ingolstadt?

Die 15-Kilometer-Regelung für Ingolstadt wird aufgehoben. Die Stadt will im Laufe des Tages verkünden, ab wann genau.

Die Corona-Inzidenz liegt für Ingolstadt erneut unter der Marke von 200. Die 15-Kilometer-Regelung wird also aufgehoben. Der Wert für Neuburg-Schrobenhausen sinkt deutlich.

Gute Nachricht für die Bewohner von Ingolstadt: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag erneut unter der Marke von 200. Das Robert-Koch-Institut vermeldet einen Wert von 161,6 (Stand Dienstag, 0 Uhr). Ingolstadt liegt damit den siebten Tag in Folge unter der kritischen Grenze. Das heißt: Die Region zählt nicht mehr als Corona-Risikogebiet, für die Bewohner wird die 15-Kilometer-Regel vorerst nicht mehr gelten. Die Stadt will sich im Laufe des Tages dazu äußern, ab wann genau die Regelung aufgehoben wird.

Auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gehen die Zahlen nach unten. Die Corona-Inzidenz liegt in der Region mittlerweile unter 100. Das RKI meldet am Dienstag einen Wert von 99,7. Das LGL gibt für den Stand Montag, 8 Uhr, einen Wert von 103,8 an. (nr)

