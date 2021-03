vor 18 Min.

Inzidenzwert von 100 geknackt

Im Landkreis gibt es jetzt 187 Infektionen

Es hatte sich angedeutet, nun ist es soweit: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen hat die Marke von 100 überschritten. Am Montag meldet das RKI für die Region einen Wert von 108,9. Bleibt die Corona-Inzidenz drei Tage in Folge über 100, treten weitere Verschärfungen in Kraft. Auch Ingolstadt überschreitet am Montag mit 102,6 den Grenzwert von 100.

Aktuell sind 187 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Nur vier von ihnen werden derzeit an der KJF Klinik in Neuburg behandelt, zwei müssen beatmet werden. In Ingolstadt sind 172 positiv Getestete dem Gesundheitsamt gemeldet. Im Klinikum Ingolstadt werden derzeit 21 Corona-Patienten behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation, zwei werden beatmet.

In den Kommunen verteilen sich die Fälle wie folgt: Aresing (2), Bergheim (5), Brunnen (3), Burgheim (9), Ehekirchen (6), Gachenbach (17), Karlshuld (12), Karlskron (11), Königsmoos (13), Neuburg (73), Oberhausen (1), Rennertshofen (12), Rohrenfels (2), Schrobenhausen (13), Waidhofen (2) und Weichering (6).

Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Neuburg-Schrobenhausen gut 4000 Bürger komplett geimpft, in Ingolstadt sind es rund 6700 Menschen, die die Zweitimpfung bereits erhalten haben. (nr)

