Irgendwo im nirgendwo

Der Gaimersheimer Andreas Hallermeier war mit „Ärzte ohne Grenzen“ im zentralasiatischen Kirgistan im Einsatz. Was er in dem „vergessenen Land“ genau gemacht hat

Von Alexandra Maier

Bereits nach wenigen Minuten im Gespräch mit Andreas Hallermeier wird deutlich: Sein Beruf ist seine Berufung. Der 34-jährige Gaimersheimer arbeitet in der humanitären Hilfe. Nach seinem Bachelor in Politikwissenschaften hat er in Großbritannien einen Master in Management von Notfällen in der Logistik von humanitären Projekten absolviert. Und seit einigen Wochen ist er zurück aus seinem Auslandseinsatz in Kirgistan.

Für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ war Hallermeier sechs Monate in Osch, im Süden von Kirgistan. Dort hat er in einem Projekt zur Unterstützung von tuberkulosekranken Menschen gearbeitet. Die Krankheit stellt in dem Staat in Zentralasien ein relevantes Gesundheitsproblem dar. Laut „Ärzte ohne Grenze“ weise das Land weltweit die höchsten Raten an multiresistenter Tuberkulose auf.

„Mein Job war es, die Logistik dort zu koordinieren“, erzählt Hallermeier. Er habe unter anderem in einem Pilotprojekt sogenannte Autoklaven verbaut. „Wir haben so den Umgang mit Krankenhausmüll verbessert, sonst hat der einfach im Garten gebrannt. In den Autoklaven wird der kontaminierte Müll sterilisiert und kann dann als Hausmüll entsorgt werden.“ 20 dieser Stationen habe er installiert und dafür musste er oft die komplette Stromverkabelung renovieren und Sicherungen verbauen. „Eine Herausforderung“, wie Hallermeier erzählt, die er aber dank eines einheimischen Mitarbeiters an seiner Seite gut bewältigen konnte. Darüber hinaus hat der Logistiker ein Notfallkontingent mit Wasserkanistern und Decken aufgebaut. Denn Kirgistan ist eine erdbebengefährdete Region.

Der 34-Jährige ist fasziniert von der Schönheit des Landes in Zentralasien. Vor allem die Berge haben es ihm angetan.

Aber, so erklärt er weiter, Kirgistan sei ein vergessenes Land. „Da hapert es an vielen Dingen: Infrastruktur, Strom- und Wasserversorgung“, zählt Hallermeier auf. Der Kommunismus habe seine Spuren hinterlassen. Es gebe zu wenig Industrie.

Von Norden nach Süden sind es 400 Kilometer. Dafür war der Helfer 16 Stunden mit dem Auto unterwegs. „Jeder deutsche Feldweg ist da besser als die Hauptstraßen“, erinnert sich Hallermeier.

Einen Schlüsselmoment habe er vor einem der Krankenhäuser gehabt. „Ich habe an mir runtergeschaut: was ich an hatte, dazu mein Handy. Meine Kleidung war teurer als die von allen anderen dort zusammen. Da kam ich mir schäbig vor“, bekennt der junge Mann offen. Es relativiere die eigenen Vorstellungen, so der Logistiker nachdenklich, wenn man sehe, wie die anderen leben. „Und machen wir uns nichts vor, im Vergleich zu anderen Ländern geht es den Kirgisen gut.“

Das generiere eine gewisse Verantwortung. „Ich habe mein Studium gemacht, um es zum Wohle der Gemeinschaft zu nutzen“, sagt der Gaimersheimer voller Tatendrang. Abenteuerlust und Philantrophie, sprich menschenfreundliches Denken und Verhalten, treiben ihn an.

Sein Ziel ist es, künftig als Projektkoordinator in der humanitären Hilfe zu arbeiten. „Ich mag es, in kritischen Situationen Menschen anzuführen und zu leiten. Das habe ich auch schon bei der Bundeswehr gemerkt.“

Hallermeier war zehn Jahre Berufssoldat und als Gebirgsjäger unter anderem auch in Afghanistan und der Mongolei stationiert. „Diese Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt.“

Sein nächster Einsatz für „Ärzte ohne Grenzen“ beginnt schon im September. Wohin es dann geht, weiß Hallermeier noch nicht.

Die Zeit, bis es wieder losgeht, will er für Sport und die Pflege seiner sozialen Kontakte nutzen. Freunde und Familie kämen durch die lange Abwesenheit schon zu kurz. Das ist die Schattenseite seines spannenden Berufs.

