Ist das alte Pfarrhaus in Karlshuld noch zu retten?

Eine Gemeindeversammlung diskutiert über die Möglichkeiten, wie das denkmalgeschützte Gebäude in Karlshuld saniert und künftig genutzt werden kann. Was jetzt passieren soll.

Von Norbert Eibel

Was geschieht mit dem evangelischen Pfarrhaus Karlshuld? Antworten auf diese Frage wurden am Freitagabend in der Gemeindeversammlung gesucht, zu der die Initiative „Rettet das Pfarrhaus“ eingeladen hatte. Initiator ist Manfred Müller, ehemaliges Mitglied im Kirchenvorstand, der eine Liste aufgelegt und bisher 618 Unterschriften gesammelt hat. Damit möchte man die Landeskirche in München, aber auch die politische Gemeinde Karlshuld zum Handeln auffordern. „Einfach wird das nicht“, sagt Pfarrer Johannes Späth. Die Landeskirche habe sich darauf festgelegt, kein Geld mehr in das alte Pfarrhaus zu stecken und auch keine kirchliche Nutzung mehr zuzulassen. Verkauf, Erbpacht oder Sanierung sind die Optionen für eine neue Nutzung.

Im Gemeindezentrum diskutieren der Pfarrer, Manfred Müller und Hartmut Pakirnus vom Kirchenvorstand Sonntagmittag das Ergebnis der Versammlung, nebenan im Garten startet gerade das Sommerfest. Das Pfarrhaus gehört der Evangelischen Kirchengemeinde, doch über die kirchliche Widmung bestimmt die Landeskirche. Und aus München kam die Weisung, dass man in Karlshuld selbst entscheiden solle, was mit dem denkmalgeschützten Gebäude passieren soll. „Was wir jetzt brauchen, ist eine gute Strategie, denn die Sache ist ziemlich verfahren“, sagt Johannes Späth.

Das alte Pfarrhaus war nach jedem Pfarrerwechsel saniert worden

Seit drei Jahren, nach dem Auszugs seines Vorgängers Gunther Wiendl, wird das Pfarrhaus, Baujahr 1927, nicht mehr bewohnt. Vor dem Amtsantritt des Neuen war das Pfarrhaus bei jedem Pfarrerwechsel saniert worden, zuletzt 2002. Späth wollte aber dort mit seiner Familie nicht mehr einziehen, denn im Obergeschoss mache Schimmelbefall das Wohnen zum Gesundheitsrisiko und die Heizkosten seien immens wegen der zugigen Kastenfenster. So wurde für die Pfarrersfamilie ein Haus angemietet.

Die Evangelische Kirchengemeinde feierte gestern im Garten vor dem Gemeindehaus ihr Sommerfest, rechts Pfarrer Johannes Späth, links Manfred Müller. Bild: Norbert Eibel

Untergebracht ist im Pfarrhaus derzeit noch das Pfarrbüro, doch nachdem die Verwaltung der drei Kirchengemeinden Karlshuld, Untermaxfeld und Ludwigsmoos zusammengelegt worden ist, soll neu gebaut werden. Eine Machbarkeitsstudie hat zwei Optionen vorgeschlagen: Neubau auf dem Gelände der benachbarten Diakoniestation oder ein zweigeschossiger Anbau an das zwischen Kirche und Pfarrhaus liegende Gemeindehaus. Exakte Zahlen gebe es noch nicht, sagt Späth, doch der Anbau sei wohl die kostengünstigere Variante.

Das denkmalgeschützte Pfarrhaus ist eines der ältesten Gebäude in der Donaumoosgemeinde

Das Pfarrhaus ist eines der ältesten Gebäude in der Donaumoosgemeinde, die von der Moorsackung verursachten Risse sind mit Farbe übertüncht. Zwar sei die Statik nicht in Gefahr, sagt Hartmut Pakirnus vom Kirchenvorstand. Doch bei einer Sanierung müsse das Fundament unterfangen werden, ergänzt der Pfarrer. Das macht die Angelegenheit zu einem finanziell anspruchsvollen Vorhaben. Schätzungen gehen von Kosten bis zu einer Million Euro aus. „Das ist eine Summe, die die Kirchengemeinde alleine niemals stemmen kann“, sagt Pfarrer Späth unmissverständlich. Viele Menschen in Karlshuld hätten zum alten Pfarrhaus eine emotionale Bindung.

„Wir wollen miteinander eine Lösung finden, nicht gegeneinander“, betont Manfred Müller. In Karlshuld praktiziere man gelebte Ökumene. „Das gibt es in Bayern sonst wohl nirgendwo mehr so.“ Das Haus einfach verfallen zu lassen, sei jedenfalls keine Alternative. Gefragt seien in dieser Situation pfiffige Ideen.

