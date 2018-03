vor 59 Min.

Ist unser Landkreis wirklich zubetoniert?

Hartmut Beutler vom IHK-Regionalausschuss möchte die Diskussion um den Flächenverbrauch in Bayern versachlichen und legt Zahlen aus Neuburg-Schrobenhausen vor.

Von Manfred Dittenhofer

„Jeden Tag verschwinden 18 Fußballfelder“ – „Wird Bayern zur Betonwüste?“ – „Pro Jahr werden in Bayern rund 48 Quadratkilometer Freifläche in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt“. Solche und ähnliche Schlagzeilen werden im Zusammenhang mit Wohnungsnot, Wirtschaftswachstum und veralteter Verkehrsinfrastruktur in der Gesellschaft diskutiert. Wie der IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen beobachtet hat, wird diese Diskussion mitunter aber zu unsachlich, zu emotional und ohne belastbare Fakten geführt. IHK-Regionalausschuss-Vorsitzender Hartmut Beutler versuchte deshalb bei einer Sitzung am Montag die Diskussion auf sachlichere Bahnen zu lenken. Die IHK legte Zahlen auf den Tisch – für Bayern und auch für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen selbst. Und sie lehnt eine Obergrenze für Kommunen in der Flächenausweisung ab.

„Schauen wir uns den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an, so stellen wir fest, dass 88 Prozent der Fläche Natur oder landwirtschaftliche Nutzfläche ist. Lediglich 1,1 Prozent der Fläche haben Gewerbe, Industrie, Handel und Dienstleistung beansprucht. Die Wirtschaft geht sorgsam und effizient mit der ihr anvertrauten Ressource Boden um,“ stellte Beutler fest. Mit einer künstlichen Verknappung der Flächen werde dringend benötigter Wohnraum noch teurer. Statt einer Obergrenze plädiere die Wirtschaft für mehr Effizienz bei der Flächennutzung. „Wir denken dabei an Verdichtung und Revitalisierung von Brachflächen.“ Die Erschließung neuer Flächen müsse immer gründlich abgewogen werden, so Beutler, und die Interessen aller Gruppen sorgfältig gegeneinander geprüft werden.

Die Kommunen fordert Beutler zu einer besseren Zusammenarbeit auf. „Kirchturmpolitik bringt uns nicht weiter, ein gemeindeübergreifendes Flächenmanagement dagegen schon.“ Beutler wünscht sich, dass die Kommunen in Zukunft besser zusammenarbeiten würden. Denn die 18 Städte und Gemeinden im Landkreis müssten weiterhin flexibel mit den Wünschen und Anforderungen ihrer ansässigen Unternehmen umgehen können. Würden ihnen Flächen vorenthalten, würden sich Unternehmer möglicherweise langfristig dorthin orientieren, wo die Standortfaktoren besser seien. Tritt eine Beschränkung von Flächen in Kraft, würden Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Freizeit unnötigerweise gegeneinander in Konkurrenz gebracht. Laut Beutler würde durch eine Obergrenze beispielsweise Gemeinden wie Karlshuld mit rund 5000 Einwohnern nur noch rund 6000 Quadratmeter Fläche pro Jahr zur Verfügung stehen. Damit würden wichtige Projekte zu Lasten der Öffentlichkeit aufgeschoben werden oder ganz auf der Strecke bleiben.

Die IHK schlägt vor, ein Flächenmanagement einzuführen, an dem auch kleinere Gemeinden beteiligt werden. Dann müsse zuerst einmal das Innenraumpotenzial ausgeschöpft werden. Als zweites müssten bestehende Bebauungspläne nach „oben“ flexibler werden, also auch Zusatzgeschosse möglich sein. Schließlich dürfe es keine Mindestgrößen von Grundstücken geben, damit weiter verdichtet werden könne. Und ein Baugebot müsse eine Bevorratung von Bauland aus spekulativen Gründen verhindern.

Dr. Robert Obermeier von der IHK München und Oberbayern verwies zudem auf die Erhebungsrichtlinien im Freistaat. Demnach habe das Bayerische Landesamt für Statistik mit der Veröffentlichung der Daten für 2016 seine Erhebungssystematik verändert. Vom analogen Liegenschaftsbuch wurde auf die Auswertung von Luftbildern umgestellt. Laut IHK teilen sich die Flächen im Landkreis Neuburg Schrobenhausen wie folgt auf: 88,2 Prozent der Gesamtfläche waren zum Stichtag 31. Dezember 2016 Wald, Wiesen, Felder, Landwirtschaft, Gebirge und Gewässer. 4,6 Prozent waren mit Verkehrsflächen bedeckt, 2,7 Prozent mit Wohnbebauung, 2,2 Prozent mit gemischter Nutzung, ein Prozent mit Gewerbe und Industrie und der Rest mit Sport, Freizeit, Erholung, Forschung, Ver- und Entsorgung, Handel und Dienstleister sowie für Friedhöfe.

