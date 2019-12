vor 36 Min.

Italienische Weihnachtstradition in Neuburg

Das Ensemble „ItaliaSi“ sang Weihnachtslieder

Von Johannes Seifert

Weihnachten wird von Millionen Menschen in aller Welt gefeiert. Und doch haben viele Länder ihre eigenen Traditionen und begegnen dem Kern des Festes, der in der Menschwerdung Jesu liegt, in ganz unterschiedlicher Weise.

Eine große Bedeutung in Italien haben besonders die Krippendarstellungen. Diese gehören zur Tradition und deshalb findet man sie in fast jedem Haus. Mit der Krippe wird die Geburt von Jesus in Bethlehem dargestellt. Zurück geht das auf den Heiligen Franziskus, der, so ist es überliefert, in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1223 auf die Idee kam, in den Bergen Umbriens bei Greccio ein neues Bethlehem zu errichten.

Der Familienzusammenhalt ist in Italien allgemein sehr groß. Deshalb kommen Verwandte an Weihnachten zusammen und verbringen gemeinsam ihre Zeit. Viele Italiener gehen in der Nacht vom 24. Dezember zum 25. Dezember in die Kirche, um zusammen die Geburt von Jesus zu feiern. Dann singt man zusammen und betet auch für verstorbene Familienangehörige. Oft werden auch Spenden gesammelt. Das kann Geld sein, aber auch Kleidung und Spielsachen sind gefragt. Diese Spenden werden zum großen Teil an arme Menschen weitergegeben.

Erstmals war die in Ingolstadt ansässige Musiziergruppe „ItaliaSi“ im Cafe Wort.Schatz in Neuburg zu hören, um mit Liedern und Geschichten aus der reichhaltigen Weihnachtstradition Italiens zu beeindrucken.

Die Gruppe ItaliaSi besteht aus neun aus unterschiedlichen Regionen Italiens stammenden Ensemblemitgliedern. Im Gespräch mit der NR vor dem sehr eindrucksvollen Konzert erzählte Valeria Mara über die reiche Auswahl der italienischen und meist traditionellen Weihnachtslieder, die aus unterschiedlichen Regionen des so traditionsreichen Landes überliefert sind und eindrucksvoll dargeboten wurden. Die italienischen Lieder seien meist vorwiegend fröhlich und werden oftmals auf dem Tambourin begleitet. Auch in unterschiedlichen Dialekten werde gesungen und dazu auch fröhlich getanzt. Besonders auch am Tag von „La Befana“, dem 6. Januar´, zählt Musik und Geschenke für Kinder zum Brauchtum Italiens.

