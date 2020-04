00:32 Uhr

JRK bastelt fürs Seniorenzentrum

Mit Bildern bereiten Kinder den Senioren eine Freude

Fleißig gebastelt, geschrieben und gemalt – und anschließend mit Freude verschenkt. Das Jugendrotkreuz, kurz JRK, unter der Leitung von Anita Beltz und viele weitere Kinder aus den BRK Kindertagesstätten haben den Senioren im BRK Seniorenzentrum mit bunten Karten, Bildern und Briefen eine große Freude bereitet.

Überreicht wurden die Kunstwerke den Bewohnern des Seniorenzentrums durch die Leiterin Astrid Schneider und die Leitung Soziale Betreuung Petra Reichert. „Es ist bei allen toll angekommen und die Senioren haben sich sehr über die gebastelten Sachen und handgeschriebenen Briefe gefreut“, lautete etwa das Feedback von Petra Reichert. Das sieht man deutlich auf den Fotos.

„Wir hoffen, dass wir diese Zusammenarbeit beibehalten können und möchte auch andere Menschen dazu animieren, besonders in diesen Zeiten anderen eine kleine Freude zu machen“, so Sylvia Böhm, Ehrenamtskoordinatorin im BRK, die diese wunderbare Idee vom Basteln für Senioren ins Rollen gebracht hatte.

Nicht nur in Zeiten von Corona und „Social Distancing“ – also sozialer Distanz – ist das Verschenken von kleinen Aufmerksamkeiten eine schöne Geste des Zusammenhalts, sondern auch in unserem normalen Alltag. Denn wie der deutsche Philosoph Manfred Hinrich schon gewusst hat: „Das Schenken macht das Geschenk.“ (nr)

