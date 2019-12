Jäger uneins über Präsidentenpläne von Roland Weigert

Plus Die Vorsitzenden der Kreisgruppen urteilen unterschiedlich über die Ambitionen des Staatssekretärs. Was zählt mehr, fachliche Eignung oder Doppelbelastung?

Roland Weigert hat zuletzt viel Sprossen auf der Karriereleiter genommen, nach zehn Jahren als Landrat ist der 51-Jährige seit gut einem Jahr Wirtschaftsstaatssekretär. Nun strebt der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete das nächste Amt an und denkt über eine Kandidatur um den Vorsitz des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) nach.

Im März 2020 werden die Delegierten der 156 bayerischen Kreisverbände in Lindau die Nachfolge des zurückgetretenen BJV-Präsidenten Jürgen Vocke regeln. Gegen den 76-Jährigen wird wegen Unterschlagung von Verbandsgeldern ermittelt. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Weigert jetzt erklärt, wie er beide Ämter unter einen Hut bringen könne. Doch was halten die Jäger im Landkreis von seinen Plänen?

Deutliche Kritik an den Plänen von Roland Weigert

Deutliche Kritik übt Christine Liepelt, Vorsitzende des Jagdschutzvereins Neuburg, an Weigerts Ambitionen. „Ich bin nicht begeistert, dass ein Politiker aufgestellt werden soll.“ Sie hält ein politisches Mandat und ein Verbandsamt für nicht vereinbar. Ein Präsident aller Jäger in Bayern solle überparteilich sein, findet sie. Ein Staatssekretär, sagt Liepelt, werde mit Steuergeldern besoldet und bekomme sein Gehalt damit „von uns allen, weil er vermutlich nicht in seiner Freizeit unterwegs sein wird“. Präsident zu sein, sei zudem ein Fulltime-Job. „Ich habe das jetzt mitbekommen bei Vizepräsident Thomas Schreder und Landesschatzmeisterin Mechtild Maurer, die im Moment die Geschäfte führen. Die beiden werden bei der Wahl als Doppelspitze antreten und wären für mich eine sinnvolle Lösung – ein Mann und eine Frau.“

Roland Weigert hatte im NR-Interview erklärt, warum er für die bayerischen Jägerinnen und Jäger eine gute Option sein werde. Er sei seit rund 30 Jahren im Besitz des Jagdscheins, sei vor seiner Landratstätigkeit Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe Schrobenhausen gewesen und selbst Jagdpächter. Zunächst sei es für ihn wichtig gewesen, zu klären, dass er im Falle einer Kandidatur Staatssekretär bleiben könne. „Dafür wurde ich gewählt und das ist auch das Versprechen, das mich gegenüber meinen Wählern bindet“, erklärte er. Man erwarte von ihm zu Recht, dass er in seiner politischen Funktion bleibe.

Roland Weigert prädestiniert für das Präsidentenamt

Eine andere Position wie ihre Kollegin aus dem Landkreisnorden vertritt Maria Grepmair, die der Jägervereinigung Schrobenhausen und Umgebung vorsteht. Roland Weigert sei jagdlich und fachlich sehr versiert und damit prädestiniert für das Präsidentenamt. „Er ist ein leidenschaftlicher Jäger und eine Führungskraft. Wie es mit seinem Kabinettsjob aussieht, weiß ich nicht. Das muss er mit sich selbst ausmachen.“ Am Ende werde die Sache ganz demokratisch auf dem Landesjägertag entschieden. Es gebe schließlich auch noch andere Bewerber, sagt Maria Grepmair. „In Lindau wird Roland Weigert genauso wie die anderen Kandidaten die Möglichkeit haben, uns Delegierten sein Konzept vorzustellen.