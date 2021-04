Jagdschutzverein zu Waldkindergarten: „Widerstand verstehe ich nicht“

Plus In den Ehekirchener Ortsteilen Haselbach und Buch kritisieren Jäger den geplanten Waldkindergarten. Christine Liepelt kann diesen Protest als Vorsitzende des Neuburger Jagdschutzvereins nicht ganz nachvollziehen.

In den Ehekirchener Ortsteilen Haselbach und Buch regt sich von Seiten der Jäger massiver Widerstand gegen den geplanten Waldkindergarten. Die Wildschweinjagd werde erschwert oder unmöglich gemacht, es drohten Waldschäden, der Jäger werde das Revier kündigen und für die Kinder bestünden Gefahren durch Frischlinge führende Bachen, Fuchsbandwurm und den Wolf – so lauten die Gegenargumente. Die Neuburger Rundschau holte dazu die Meinung von Christine Liepelt ein, der Vorsitzenden des Neuburger Jagdschutzvereins.

Frau Liepelt, sehen Sie ein Problem für Jäger und Jagdgenossen durch einen Waldkindergarten?

Christine Liepelt: Ich verstehe das Problem nicht ganz. Mir fällt da spontan der Waldkindergarten in Bergheim ein, der ist ein Vorzeigeprojekt. Ich bin früher selber bei Unterstall auf die Jagd gegangen und habe vom Revierinhaber noch nie etwas Negatives über den Waldkindergarten gehört. Den Widerstand verstehe ich nicht, es geht doch um Kinder aus Ehekirchen und eine vergleichsweise kleine Gruppe – das stapfen ja nicht 50 Kinder gleichzeitig durch den Wald.

Die Vorsitzende des Jagdschutzvereins Neuburg im Interview zum geplanten Waldkindergarten

Es wird mit Wildschäden argumentiert, weil die Wildschweine dann im Haselbacher Revier angeblich nicht mehr bejagt werden könnten….

Liepelt: Die Saujagd findet in der Regel nicht zwischen 8 Uhr früh und 12 Uhr Mittag statt, sondern meist in der Nacht. Dafür haben wir jetzt eine Allgemeinverfügung, die Nachtsichtgeräte erlaubt. Die haben alle Revierinhaber schriftlich bekommen. Vormittags gibt es höchstens Treibjagden auf Niederwild oder sogenannte Erntejagden, wenn der Mais gedroschen und Sauen im Mais vermutet werden. Das ist dann nicht täglich. Hier wäre es durchaus möglich, einen Termin festzulegen. Da kann man dem Kindergartenpersonal Bescheid geben und sie können an dem Tag zur Sicherheit ins Ausweichquartier gehen. Es müssen sowieso Sperrungen für Radfahrer und Spaziergänger erfolgen. Dann gibt’s noch die sogenannte Weiße Jagd, wenn Schnee liegt und Spuren gesichtet werden. Da wird spontan eine Drückjagd organisiert, aber auch da könnte man Bescheid geben. Heuer gab es nur bei den Wittelsbachern organisierte Drückjagden, mit Weißen Jagden zusammen waren es insgesamt im ganzen Raum Neuburg – wenn es hoch kommt – 15 bis 20 Drückjagden, die mir bekannt sind.

Die Vorsitzende des Neuburger Jagdschutzvereins, Christine Liepelt. Foto: Andrea Hammerl

Im Rechtsanwaltsschreiben der Jagdgenossen wurden auch Gefahren für die Waldkindergartenkinder durch Bachen, den Wolf und Fuchsbandwurm angeführt – was sagen Sie dazu?

Liepelt: Natürlich kann man Gefahren nie ganz ausschließen, aber es gibt wirklich sehr, sehr wenige Zwischenfälle mit Wildschweinen. Natürlich sind Bachen mit Frischlingen gefährlich, aber auch sie sind mehr in der Nacht als am Tag unterwegs. Am ehesten gibt es Zwischenfälle, wenn Holzarbeiter oder Hunde sie aufstöbern. Das kann auch Spaziergängern oder Radfahrern passieren. Ich erinnere mich an den Fall eines Bekannten, der einer Bache mit dem Fahrrad davonfahren wollte. Sie rannte auf dem Weg neben ihm her, er wurde immer schneller, die Bache mit ihrem Nachwuchs auch. Er konnte ihr nicht davon radeln. Das ging wohl über eine längere Strecke, dann blieb er stehen, um sich auf einen Hochsitz zu retten. Das war nicht nötig, denn die Bache wollte, wie er dann merkte, einfach nur den Weg queren. Sie verschwand auf der anderen Seite im Wald.

Christine Liepelt: "Das sind für mich an den Haaren herbeigezogene Argumente"

Und der Wolf?

Liepelt: Der Wolf ist in Eichstätt bestätigt, aber nicht im Altlandkreis Neuburg. Dafür braucht es Risse, Losung und Spuren, die dann im Labor untersucht werden müssten. Ein wolfsähnliches Tier auf einem Foto ist kein Beweis, das sind oft Hunde. Der Wolf ist ein sehr scheues Tier, er sucht keineswegs die Nähe zum Menschen. Natürlich kann man es nie ganz ausschließen, aber gefährlich wird es meist erst, wenn Wölfe im Rudel auftreten. Dann könnte es riskanter für kleine Kinder im Wald werden. Aber sie sind ja nicht alleine, Erwachsene können den Wolf verjagen. Das sind für mich an den Haaren herbeigezogene Argumente. Wir haben im Wald Zecken, Tularämie – Kinder könnten theoretisch einen Hasen streicheln und Hasenpest bekommen – und theoretisch natürlich auch den Fuchsbandwurm. Aber meines Wissens ist der bei uns kein großes Thema. Da müsste man erst mal Füchse untersuchen und den Bandwurm nachweisen.

