Jahrgangsbester in der JVA Neuburg

Junger Insasse der Justizvollzugsanstalt Neuburg schließt seine Ausbildung als Bester in Oberbayern ab.

Mit vier bestandenen Gesellenprüfungen zu Beginn des Jahres konnte in der JVA Neuburg-Herrenwörth vier jungen Männern gratuliert werden.

Drei Maler/Lackierer und ein Konstruktionsmechaniker nahmen an der Winterprüfung der Handwerkskammer München und Oberbayern 2020/2021 im jeweiligen Gewerk teil und zeigten hier ihr erlerntes Fachwissen bei den jeweiligen Prüfungen. Dabei mussten sie sich mit ihren Berufskollegen außerhalb der Mauern in Theorie und Praxis messen. Dies gelang ihnen durch die Bank und so konnten alle die Ausbildung mit dem Gesellenbrief abschließen.

Vier Gesellenprüfungen in der JVA in Neuburg

Ein besonderes Ergebnis erzielte hierbei ein Auszubildender im Maler- und Lackiererhandwerk, der als Jahrgangsbester seiner Zunft neben einem hervorragenden Zeugnis auch ein Buch und einen Gutschein als Anerkennung von der Maler- und Lackiererinnung München überreicht bekam.

Zur Übergabe im kleinen Kreis waren neben dem Berufsschullehrer auch die beiden Ausbildungsmeister und der Anstaltsleiter, Regierungsdirektor Ernst Meier-Lämmermann, zugegen. Alle zollten dem Prüfling großes Lob. Ebenso waren sich die Anwesenden einig, dass ein Gesellenbrief im Handwerk die Eintrittskarte ins Berufsleben sei und, dass gut ausgebildete Handwerker gesucht seien.

Gesellenbrief ist Eintrittskarte ins Berufsleben

Ausbildung ist ein zentraler Punkt, der einen Einstieg ins Berufsleben nach der Entlassung aus der Haft ermöglicht und damit einen großen Anteil an der Resozialisierung ausmacht. Insgesamt wird in der JVA Neuburg-Herrenwörth in neun verschiedenen Handwerksberufen ausgebildet. Die praktische Ausbildung wird von eigenen Meistern geleitet, während die theoretische Unterweisung in der anstaltseigenen Schule stattfindet.

