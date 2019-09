vor 43 Min.

Jahrhundertwerk neu gefasst

Premiere von Fontanes Effi Briest am Samstag

Eine neue Theaterfassung des Jahrhundertwerks „Effi Briest“ von Theodor Fontane feiert am Samstag, 14. September, um 20.30 Uhr Premiere im Altstadttheater in Ingolstadt. Die Neufassung von Regisseur Falco Blume mit Lisa Fertner konzentriert sich auf die Hauptfigur, zeigt Effi in all ihren Facetten und zeichnet ihren Weg von einem recht naiven Mädchen zu einer selbstbewussten Frau nach.

Als die junge Effi mit Baron von Innstetten, dem ehemaligen Verehrer ihrer Mutter, verheiratet wird, hat sie vor allem eine Furcht: sich in ihrem neuen Leben zu langweilen. Sie versucht, aus ihrer Einsamkeit durch eine Affäre mit Major Crampas zu entfliehen, die sie aber nur weiter ins Unglück stürzt. Dabei sucht sie doch stets nur eins: Freiheit.

Theodor Fontane schuf mit seinem großen Roman des Realismus Figuren von selten gesehener Menschlichkeit und Echtheit. Und genau dadurch sind sie uns heute noch so nah, so lebendig und wahr, auch wenn sich die konkreten gesellschaftlichen Regeln geändert haben mögen.

Fontane: „Der natürliche Mensch will leben, will weder fromm noch keusch noch sittlich sein, lauter Kunstprodukte von einem gewissen, aber immer zweifelhaft bleibenden Wert, weil es an Echtheit und Natürlichkeit fehlt. Dies Natürliche hat es mir seit Langem angetan, ich lege nur darauf Gewicht, fühle mich nur dadurch angezogen, und dies ist wohl der Grund, warum meine Frauengestalten alle einen Knacks weghaben. Gerade dadurch sind sie mir lieb, ich verliebe mich in sie, nicht um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, d.h. um ihrer Schwächen und Sünden willen.“ (nr)

3. und 24. Oktober, 14. und 21. November sowie 4. Januar jeweils um 20.30 Uhr

