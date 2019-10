vor 3 Min.

„Jammern bringt nichts“

Magdalena Brems aus Hessellohe ist 100 Jahre alt und immer noch großer FC Bayern-Fan

Von Silke Federsel

Geburtstage werden in der Familie von Magdalena Brems immer groß gefeiert. Aber wenn ein so großer Ehrentag wie dieser ansteht, dann ist das natürlich ein besonderer Grund zur Freude. Denn Magdalena Brems durfte am vergangenen Samstag ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie feiern.

Nach und nach strömten die Gratulanten in die Küche, beglückwünschten die Jubilarin und brachten ihr auch Blumen und Geschenke mit. Das Geburtstagskind freute sich über jeden einzelnen der Glückwünsche und hatte sich auch praktische Dinge wie etwa eine warme Kuscheldecke gewünscht. Und natürlich wurde auch ein Ständchen zum Geburtstag angestimmt. Ob ihr als hochbetagter Dame der Trubel einer großen Feier nicht zu viel wird? „Es geht schon“, lachte die Jubilarin bescheiden.

Nicht immer leicht hatte es Magdalena Brems in ihrem Leben gehabt. Geboren 1919 in Buxheim bei Eichstätt, musste sie schon früh ihr Elternhaus verlassen. Daheim waren sie zehn Kinder, der Vater war Arbeiter, das Geld war knapp. So musste sie mit 14 Jahren schon in der Landwirtschaft arbeiten, erst in Bergheim und später in Ried. Als sie kurz vor ihrer ersten Hochzeit stand, fiel ihr Verlobter im Zweiten Weltkrieg.

Einige Jahre später lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, einen Witwer, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte. Das Paar heiratete 1956, ein Jahr später wurde Sohn Georg geboren. Einige Zeit später zog Magdalena Brems mit ihrer Familie in das Haus in Hesselohe, in dem sie heute noch wohnt: Ihr Sohn hat in den Neunzigern angebaut, sodass heute drei Generationen unter einem Dach leben und die Seniorin nun immer jemanden in ihrer Nähe hat, der ihr hilft.

Das Haus zu verlassen, ist ihr längst zu beschwerlich geworden. So kommen die Verwandten eben zu ihr, da viele auch in direkter Umgebung wohnen. Eine Schwester hat in einen Bauernhof in Hessellohe geheiratet. Dort war Magdalena Brems viele Jahre eine wichtige Stütze, half die fleißige Frau doch tatkräftig auf dem Hof mit. Sohn Georg wuchs mit den Kindern auf, der familiäre Zusammenhalt ist bis heute sehr gut.

Früher kümmerte sich Magdalena Brems liebevoll um ihren Garten und auch Tiere wie Enten und Hasen hielt sich die Familie, man war Selbstversorger. „Anders wäre es nicht gegangen“, sagte Magdalena Brems. Darüber hinaus trug sie mehr als 20 Jahre lang die Neuburger Rundschau aus. Dass man als Zeitungsausträgerin sehr früh aufstehen muss und viel unterwegs ist, hat sie nie gestört. Im Gegenteil: „Das habe ich sehr gerne gemacht.“

Auch wenn heute die Füße nicht mehr mitmachen, ist die Jubilarin trotzdem zufrieden. „Jammern bringt nichts“, sagte sie. Und so freut sie sich eben über die kleinen Dinge des Lebens – etwa darüber, wenn ihr Lieblingsverein, der FC Bayern, einen Sieg erzielt. Als großer Fußballfan schaut sie nämlich so gut wie jedes Spiel vor dem Fernseher daheim.

