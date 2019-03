vor 19 Min.

Jasmin Wagner und Jürgen Tarrach im Stadttheater

Ein bravouröser Jürgen Tarrach in einer für ihn absolut untypischen Rolle als Frau, die (noch) in einem Männerkörper steckt.

Jasmin Wagner und Jürgen Tarrach mit „Fehler im System“ im Neuburger Stadttheater: Warum die Komödie das Publikum begeistert hat.

Von Ilse Lauber

Man kennt ihn vor allem als Bösewicht oder zumindest als irgendwie zwielichtige Gestalt. Er hat häufig in Fernsehkrimis mit seiner schauspielerischen Leistung das Niveau gehoben, brillierte als Walter Sedlmayr in „Wambo“ und war in internationalen Produktionen wie „Der Vorleser“ und „Casino Royale“ zu sehen. Als Frau hingegen kann man sich Jürgen Tarrach nur mit Mühe vorstellen. Das muss man gesehen haben. Möglich war dies am Dienstag im Neuburger Stadttheater – und so viel sei schon verraten: Tarrach meisterte die schwierige Rolle als noch nicht ganz „fertige“ Frau fabelhaft.

Der Inhalt der Komödie „Fehler im System“ ist relativ schnell erzählt: Eine junge Frau namens Emma (Jasmin Wagner) hat Probleme noch und nöcher. Ihren Freund Oliver, ein „Granatenarschloch“, hat sie soeben abserviert, ihr Herr Papa (Jürgen Tarrach) befindet sich gerade mitten in der Geschlechtsumwandlung zur Frau Papa und nervt mit seinen/ihren Wechseljahres-Problemen. Da taucht ganz plötzlich ein Typ auf, der aussieht wie ihr Ex-Freund, aber zur Begrüßung monotone Floskeln absondert: „Oliver Vierpunktnull. Hallo. Guten Tag!“

Jasmin Wagner und ein Haushaltsroboter kommen sich immer näher

Das Praktische dabei: Er ist ein Haushaltsroboter. Er räumt nicht nur auf und entkalkt den Thermomix, sondern kocht auch Boeuf Stroganoff wie ein Sternekoch. Er lernt Tag für Tag hinzu und ist allzeit bereit. Für alles. Und so kommen sich Emma und Oliver 4.0 immer näher. Wenn da nur nicht die Roboterfänger wären. Und wenn da nicht die unselige Programmierung wäre, die dafür sorgen soll, dass der künstliche Oliver nicht außer Kontrolle gerät und „Fehler im System“ produziert.

So ein Plot könnte die ideale Basis für Albernheiten, platte Späße und jede Menge Klamauk sein, wie es in jeder Sitcom gang und gäbe ist. In Folke Brabands Komödie jedoch ist nicht alles vorhersehbar, die Gags sind intelligent und die Dialoge pointiert. Tommaso Cacciapuoti wechselt gekonnt vom machohaften echten Oliver zum differenzierteren Oliver 4.0, der einem mit seinem naiven Charme im Laufe des Stücks regelrecht ans Herz wächst. Jasmin Wagner, zurzeit gerade im Fernsehen als Hobbybäckerin in „Das große Promibacken“ präsent, bleibt ein wenig blass, gibt doch ihre Rolle auch nicht so viel her wie die der beiden anderen. Jürgen Tarrach als Transsexueller schafft es mühelos, seiner Figur Glaubwürdigkeit zu verleihen. Hut ab, das so zu spielen, dass der Mann im falschen Körper überhaupt nicht tuntig rüberkommt!

„Fehler im System“: eine gelungene Darbietung in Neuburg

Das macht auch insgesamt die Stärke der Inszenierung aus: Die drei Hauptdarsteller überzeichnen ihre Figuren nicht, allerdings trägt der Mann von der Roboteragentur in seiner Kampfmittelsuchdienst-Montur (Guido Hammesfahr) schauspielerisch ein bisschen zu dick auf. Worin dessen Aufgabe besteht, macht eben diese Kostümierung deutlich. Bei den Robotern ist mehr als ein schlichter regelmäßiger Kundendienst nötig. Sie müssen vielmehr kontrolliert und im Zaum gehalten werden, sonst machen sie womöglich, was sie wollen. Noch ist es in der Realität nicht so weit, dass wir im Alltag mit menschenähnlichen Kreaturen zu tun haben, höchstens in Form von freundlichen Frauenstimmen aus kleinen Geräten, aber das ist erst der Anfang von etwas, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können und mögen.

Fazit nach zwei Stunden guter Unterhaltung: An diesem Abend hat so gut wie alles gestimmt – ein witziges Stück, dessen Thema „Künstliche Intelligenz“ immer aktueller wird, eine flotte Inszenierung ohne Längen und sehenswerte schauspielerische Leistungen einschließlich einem grandiosen Jürgen Tarrach.