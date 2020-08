00:32 Uhr

Jazz im Audi Forum: Saisonneustart

Auftakt mit Albie Donnelly‘sSupercharge

Albie Donnelly und seine Band Supercharge läuten am Donnerstag, 17. September, den Neubeginn der Konzertreihe „Jazz im Audi Forum Ingolstadt“ ein. Nach der Pause in der Corona-Pandemie lädt der Birdland Jazz Club Neuburg als Veranstalter bis Dezember 2020 zu vier Konzertabenden ins Audi Forum Ingolstadt ein.

Albie Donnelly und seine Formation Supercharge vereinen Einflüsse aus Musikrichtungen wie Funk mit Jazz-Klängen. Bei seinen Auftritten setzt der Saxofonist auf Coolness, knackige Musik und Showqualitäten. Hinzu kommen 40 Jahre Bühnenerfahrung, die Donnelly auf Tour mit Topacts wie Chuck Berry oder Queen gesammelt hat.

Karten für das Konzert gibt es zu regulär 25 Euro sowie ermäßigt für 20 Euro unter Telefon 0800/2834444. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter hat für Audi oberste Priorität. Deshalb ist ein Mund-Nasen-Schutz in allen geöffneten Gebäudebereichen des Audi Forum Ingolstadt verpflichtend zu tragen. Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregeln.

im Audi Forum Ingolstadt 2020: Albie Donnelly’s Supercharge, Donnerstag, 17. September – South West Oldtime All Stars feat. Trevor Richards - The Original Louis Armstrong Hot Five/Hot Seven Classics, Donnerstag, 15. Oktober – Frankfurt Big Band - Best of Swing, Donnerstag, 12. November – Django Reinhard Night, Donnerstag, 10. Dezember. (nr)

Themen folgen