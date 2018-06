vor 39 Min.

Jazz mit einer Prise Fußball

Zum dritten Mal wurde der Jakob-Balde-Platz zum Jazz-Treffpunkt. Die Birdland Jazz Band

Von Anna Hecker

Natürlich durfte diese Band nicht fehlen. Wenn der Birdland Jazz Club sein 60-jähriges Jubiläum feiert, ist es selbstverständlich, dass auch die hauseigene Jazz-Band einen Auftritt bekommt. Am Sonntag lockten die passionierten Musiker der Birdland Jazz Band erneut zahlreiche Gäste auf den romantischen Jakob-Balde-Platz. Dass parallel die erste deutsche Partie bei der Fußball-Weltmeisterschaft stattfand, minderte in keiner Weise die Begeisterung der Neuburger an dem musikalischen Angebot. Im Gegenzug nutze die Jazz-Band das Fußballevent als Eisbrecher zum Publikum.

„Ich habe gehört, Deutschland ist hinten. Aber das stört uns hier nicht“, sagte Wigg Eder lachend und setzte sich an das Schlagzeug. Dass sich das anwesende Publikum viel lieber auf die Musik als auf Sport konzentrierte, zeigten die Reaktionen der Zuhörer. Eine Mischung aus ruhigen und schnelleren Rhythmen aus dem Bereich des traditionellen Jazz riefen regen Szenenapplaus und Bravo-Rufe hervor. Auch die gute Laune der Musiker übertrug sich zunehmend auf die Gäste. Sängerin Mirelle Hanke war nicht nur optisch dank ihres roten Kleides, sondern auch musikalisch ein Farbtupfer in dem siebenköpfigen Ensemble. Mit vollem Körpereinsatz und einem Repertoire von sanften bis zu äußerst schwungvollen Melodien, verführte sie das Publikum zum Mitschunkeln. Bei besonders einfühlsamen Passagen, die mit einer guten Portion „Soul“ versehen waren, lauschten sogar einige Gäste der Musik mit geschlossenen Augen und wiegten sich im Rhythmus der weichen Klänge.

Nach der kurzen Pause, die wieder einige Besucher des Konzertes nutzten, um die Ausstellung im Fürstengang zu besuchen, sorgte die Band mit einer personellen Veränderung für Abwechslung und spielte drei Lieder in einer kleineren Trio-Besetzung. Werner Riedl, der schon beim Auftritt der Munich Jazz Society an der Posaune überzeugt hatte, übernahm hierbei die Führung und bewies eben soviel Humor wie sein Bandkollege Wigg Eder. „Wir spielen jetzt ,A night in Tunisia‘“, kündigte der Musiker das nächste Lied an und erklärte mit einem Augenzwinkern: „Das ist gleich neben Marokko. Und Marokko führt gerade 1:0 bei der WM.“

Selbst als es im Jakob-Balde-Hof zunehmend kühler wurde und einige Windböen die Musiker dazu zwangen, ihre Noten festzuhalten, ließ sich das Publikum den Jazz-Genuss nicht verderben. Von diesem großen Zuspruch zeigte sich Wigg Eder überrascht und bedankte sich am Schluss mehrmals bei den Zuhörern für das zahlreiche Erscheinen trotz Fußball-WM. Als Anerkennung dafür gab es dann mit „Love für Sale“ eine Zugabe, die ganz neu im Repertoire der Band ist und mit seinen schnellen und ruhigen Elementen in einem Lied das Programm des ganzen Abends widerspiegelte. Diese positive Stimmung werden sich die Zuhörer auch von der Niederlage der deutschen Nationalelf bestimmt nicht vermiesen haben lassen.

Themen Folgen