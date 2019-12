vor 38 Min.

Jazzige Weltreise

Florian Hoefner am Bösendorfer, Andrew Downing am Kontrabass und Nick Fraser am Schlagzeug boten im Più Piano zeitgenössischen Jazz vom Feinsten.

Das Florian Hoefner Trio überzeugt im Più Piano

Jazzpianist Florian Hoefner entführte mit seinem Trio das begeisterte Publikum auf eine Weltreise besonderer Art. Er interpretierte Folksongs aus Schottland, Neufundland, Armenien und Kentucky auf seine eigene dynamische, äußerst kreative Art und gab Einblick in seine seelenvollen Eigenkompositionen. Bassist Andrew Downing und Drummer Nick Fraser, beide aus Toronto, sind momentan mit ihm auf Tournee in Deutschland und boten einen energiegeladenen Jazzabend im kleinen, feinen Rahmen in der Klavierschule Più Piano in Neuburg – „sozusagen unter Freunden für Freunde“, wie es Gastgeber James Hurley ausdrückte.

Eine enorme Bandbreite lag dem Konzertprogramm zugrunde. Man hörte sphärische Klänge, rasende Läufe, bemerkenswerte Harmonien, dichte, pianozentrierte Musik, die aber auch einfühlsamen Bass-Solis und fulminanten Schlagzeugalleingängen genügend Raum gab. „Short Life“, ein „Traditional“ des Fiddlers Sam Amidon beispielsweise ließ den Geist Schottlands spürbar werden. Die Fingerfertigkeit des Pianisten brachte Bäche zum Rauschen, das Raue der Landschaft kam zum Ausdruck, die ins Herz gehende Folk-Musik war auf moderne Art weiterentwickelt worden. Man fragte sich, wie viele Kilometer die Finger Hoefners wohl auf dem Instrument zurückgelegt haben mochten, wenn sie Töne umspielten, Kadenzen brachen und über die Tasten rasten. Dem standen seine Kollegen in nichts nach. Bass-Seiten wurden kräftig gerupft, energisch doppelgriffig gestrichen und das Griffbrett des Kontrabasses voll bespielt. Auch der Schlagzeuger lotete alle Facetten seines Instrumentes aus, agierte mit druckvoll eingesetzten Sticks, federnd auf dem Schlagwerk tanzenden Jazzbesen und erzeugte Gänsehaut mit Kratzen über das Becken. Jeder für sich ist ein faszinierender Solist, zusammen im Trio harmonierten sie, spielten einander unterstützend, bekamen aber auch den Freiraum, den sie brauchten. Überraschungsmomente kamen bei Titeln wie „Winter in June“ zum Tragen. Dramatisch-schön, wie die Kälte durch tiefe Basstöne spürbar wurde, das Schlagwerk einen zum Frösteln brachte und der Pianist aus den Tasten einen Schneeflockenwirbel herauskitzelte. In für das Ohr neue Klangwelten wurde das Klagen, Fragen, Schimpfen eines Ehemanns, der bei „Rain and snow“ von seiner Angetrauten zum Arbeiten geschickt wird, genial umgewandelt.

Zum Hörgenuss gesellte sich noch wahrer Augenschmaus durch die fantastischen Bilder der Künstlerin Aline Schenk, die das Più Piano schmücken. (bece)