vor 54 Min.

Jede Menge treffsichere Schützen

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg beschließt das Jahr mit einem Gauehrenabend

Von Thomas Bauch

Kurz vor der Jahreswende lädt der Schützengau Pöttmes-Neuburg immer politische Vertreter, Persönlichkeiten des Schützenbezirks Oberbayern und Vertreter aus den Nachbargauen zum traditionellen Gauehrenabend ein. Hauptpersonen sind an diesem Abend jedoch erfolgreiche Schützen des abgelaufenen Schießjahrs, die für ihre sportlichen Leistungen geehrt werden, sowie die Gewinner der Landratspokale 2019. An diesem Abend werden auch sechs Ehrenscheiben und drei Ehrenpokale ausgeschossen.

Gauschützenmeister Alois Helfer konnte in diesem Jahr viele Schützen und Jungschützen im Landgasthof Brummer in Reicherstein begrüßen. In den Grußworten gingen Sabine Schneider, stellvertretende Landrätin von Neuburg-Schrobenhausen, Peter Feile, stellvertretender Landrat von Aichach-Friedberg, sowie Sissi Veit-Wiedemann, Zweite Bürgermeisterin aus Pöttmes auf die Leistungen der Sportler des Schützengaus und die ausgezeichnete Jugendarbeit ein. Alle Redner bedankten sich auch für die vielen Stunden im Ehrenamt, ohne die solche Leistungen nur schwer zu erringen seien.

Besonders hervorgehoben wurde die Teilnahme des Schützenvereins Eintracht Ambach, der beim Oktoberfestumzug den Bezirk Oberbayern repräsentiert hatte. Bevor es an die zahlreichen Ehrungen für die Sportler ging, spielte die „Bucher Bierbank Musi“ auf. Franz Bürle, Hans Wegele und Xaver Wegele aus dem Ortsteil Buch der Gemeinde Ehekirchen umrahmten erneut den diesjährigen Ehrenabend mit bayrischer Musik.

Nach den Grußworten durften der neue Gaujugendleiter Max Wenger und die Zweite Gaujugendleiterin Laura Braun die Erfolge der Schützenjugend vorstellen. Besonders hervorgehoben wurden die 15 Jungschützen, die sich über die Oberbayrische und Bayrische Meisterschaft für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten und mit einer Medaille ausgezeichnet wurden. Die Jungschützen sind: Christina Ammler, Laura-Marie Ammler, Marie Böck, Sonja Böck, Christine Engel, Milena Glatz, Theresa Grabler, Antonia Hofstetter, Thomas Kupferschmid, Ninive Mai, Peter Mayr, Verena Schleger, Antonia Seemeier, Collien Wiedemann und Pascal Winkelmeier.

Besonders hervorgehoben wurden dabei die sehr guten Platzierungen bei den weiterführenden Meisterschaften. Bei der Oberbayrischen Meisterschaft in der Disziplin Luftgewehr belegte Collien Wiedemann den ersten Platz und Antonia Seemeir den dritten Platz. In der Disziplin 3-Stellung kam Lennart Rebele auf den ersten Platz und Viktoria Ammler den dritten Platz und auch in der Disziplin Luftpistole holte sich Tobias Halbmeir einen dritten Platz. Bei der Bayrischen Meisterschaft belegte Laura Ammler in den Disziplinen Luftgewehr und 3-Stellung jeweils den ersten Platz. Bei der Deutschen Meisterschaft konnte Laura Ammler erneut ihre Klasse unter Beweis stellen und erreichte den Vizetitel bei 3-Stellung und einen dritten Platz beim Luftgewehr. Danach wurden die beiden Gaugewehrtrainer Roland Specht und Jürgen Breit sowie der Pressewart der Gaujugend, Thomas Bauch, noch mit der Ehrennadel des Jugendabzeichens in Gold für ihren Einsatz für die Gaujugend geehrt. Nach den Ehrungen der jungen Schützen gab es die Ehrungen für verdiente Schützen, die sich um ihren Verein und den Gau besonders verdient gemacht hatten.

Am Ende gab es noch einen ergreifenden Moment, als Stefan Schäffer von Edelweiß 1922 Thierhaupten das Ehrenzeichen Groß-Gold des BSSB an das Revier geheftet wurde. Dabei wurde sein Engagement als Bogentrainer geehrt, der bereits zwei Schützen in den Nationalkader geführt hat, Bogenreferent des Schützengaus Pöttmes-Neuburg ist und seit 2014 als hauptamtlicher Bogentrainer im Bayrischen Sportschützenbund tätig ist.

Im Anschluss wurden noch die Gewinner des Landratspokals 2019 geehrt. In der Disziplin Luftgewehr setzte die „Gemütlichkeit Bayerdilling“ mit den Schützen Eva Heseler, Magdalena Marb, Elisa Miehling und Stefan Pohlmann mit 259,7 Punkten durch. Gefolgt von der Schützengesellschaft 07 Klingsmoos (288,1 Punkten) und Auerhahn Ried-Hessellohe (321,0 Punkten). Bester Einzelschütze war Marco Winhart mit 19,6 Punkten von Auerhahn Ried-Hessellohe. In der Disziplin Luftpistole konnten sich die Kaiserburgschützen Oberhausen durchsetzen. Die Schützen Robert Balleis, Jürgen Brey, Gerhard Preschl und Wolfgang Rehwald-Thim sicherten sich mit 1248,5 Punkten den obersten Stockerlplatz gefolgt von den Schützenfreunden 1870 Burgheim (1469,0 Punkten) und Abendstern 04 Ludwigsmoos (1559,5 Punkten). Bester Einzelschütze war hier Peter Schmidt von der FSG Neuburg mit 112,1 Punkten. Am Ende wurden schließlich die Gewinner der Ehrenscheiben und -pokale gekürt.

