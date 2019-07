vor 33 Min.

Jeder in Weichering kennt Johanna und Vitus Lautner

Johanna und Vitus Lautner feiern Goldene Hochzeit. Wie aus einer Dorfliebe ein Bund fürs ganze Leben wurde.

Von Barbara Walter

Am Freitag können die Eheleute Johanna und Vitus Lautner aus Weichering ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Genau vor 50 Jahren gingen beide den Bund der Ehe ein. Geheiratet wurde damals in der Pfarrkirche St. Vitus in Weichering, wo auch heute wieder der Gottesdienst gefeiert wird.

In Weichering kennt das Paar wirklich jeder, denn beide sind dort geboren, zur Schule gegangen und aufgewachsen. Hanni stammt aus dem „Untergschlosser-Hof“ und hat dort fleißig mitgeholfen und Vitus auf dem „Schaffasima-Hof“. Das Ehepaar hat sich eigentlich schon im Sandkasten kennengelernt und irgendwann haben sie festgestellt, dass sie sehr gut zueinander passen. So wurden aus Freunden Partner, die sich schätzen und lieben gelernt haben und schließlich beschlossen zu heiraten.

Goldene Hochzeit: Johanna und Vitus Lautners Werdegang

Vitus begann nach der Schule eine Lehre in der Motomak als Werkzeugmacher, machte danach die Meisterprüfung und wechselte 1984 in das Tanklager Weichering, wo er später die Leitung übernahm und bis zu seiner Altersteilzeit blieb. Seit 14 Jahren ist er nun zu Hause, hat aber immer genug zu tun. Er ist leidenschaftlicher Imker, schneidet die Obstbäume im halben Dorf, kümmert sich um den Pfarrstadel und den Pfarrgarten. Der Glaube und die Kirche sind beiden besonders wichtig. Eine oft gehörte Aussage ist: „Ein Sonntag ohne Kirche ist kein Sonntag.“ So war Vitus schon als Kind Ministrant, über 40 Jahre in der Kirchenverwaltung und im Pfarrgemeinderat aktiv und ist sehr gerne Lektor. Er singt aber auch seit Jahrzehnten leidenschaftlich beim Männergesangsverein Weichering und ist in fast allen Vereinen am Ort Mitglied.

Hanni ging nach der Schule auf die landwirtschaftliche Berufsschule und hat im elterlichen Hof weiterhin mitgearbeitet. Als die Kinder größer waren, hat sie nochmals eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und dann auch noch die Fachhauswirtschafterin gemacht. Sie ist ebenfalls sehr engagiert in der Kirche, denn sie singt seit über 55 Jahren im Kirchenchor Weichering mit, ist seit 29 Jahren beim Frauenbund – jahrelang im Vorstand – und seit 24 Jahren im Seniorenteam aktiv. Ebenso hat auch Hanni zahlreiche Hobbys. Sie strickt, häkelt und näht leidenschaftlich gerne und zwar nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder und Enkelkinder. Außerdem flechtet sie aus Weiden schöne Körbe und Kunstwerke und gestaltet für jeden Anlass wunderschöne Kerzen. Auch die Osterkerze in der Kirche wird jedes Jahr von ihr handgemacht. Natürlich hat sie auch die Kerze für die Goldene Hochzeit selbst gestaltet.

So alt waren Johanna und Vitus Lautner bei ihrer Hochzeit

Hanni war zwar erst 19 und Vitus 21 Jahre alt, als sie geheiratet haben, aber ihnen war klar, dass die Ehe für sie beide das Richtige ist. Drei Kinder gingen daraus hervor und sieben Enkelkinder. Für alle ist das Familienleben und der Zusammenhalt sehr wichtig. Gemeinsam wird alles angepackt und geschafft.

So hat das Ehepaar auch viele Gemeinsamkeiten. Sie gehen gerne zu Auftritten von Toni Lauerer oder Herbert und Schnipsi, besuchen alle Feste im Dorf, unternehmen Radtouren mit ihren E-Bikes und fahren mit Freunden in den Urlaub nach Bad Füssing.

Zu ihrem Haus im Erlweg gehört ein großer Gemüsegarten, da wird vieles angebaut. Da werden auch die Kinder mit versorgt und manchmal auch noch das Dorf. So mancher hat sich schon gewundert, wenn mal eine Gurke, Zucchini oder Äpfel vor der Tür lagen – das war dann der Vitus.

Für den heutigen Tag wünscht sich das Paar, dass die Kinder und Enkelkinder den Kirchzug spielen – denn die Musikalität haben sie weitergegeben – , einen feierlichen Gottesdienst, ein schönes Fest und Sonnenschein und für das weitere Leben vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

