Jeseník-Lauf Neuburg: Das verbirgt sich hinter dem virtuellen Wettbewerb

Plus Die sogenannte Jeseník-Lauf-Challenge will zeigen, wie Städtepartnerschaften auch in Zeiten der Corona-Krise gepflegt werden können. Die Idee dahinter ist nicht neu. Wie der Neuburger Wettbewerb funktioniert.

Eine Aktion, die verbindet. Die Sport und Freundschaft vereint, ohne aber Corona-Maßnahmen zu torpedieren. So eine Aktion haben sich die beiden Neuburger Stadträtinnen Gabriele Kaps von der CSU und Sabine Schneider von der SPD einfallen lassen. Was steckt dahinter?

Städtepartnerschaft zwischen Jeseník und Neuburg besteht seit 20 Jahren

Eigentlich hätten die Menschen aus Jeseník und Neuburg in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft gefeiert. Die Corona-Krise kam dazwischen, also musste die Feier verschoben werden. Um dennoch auf das Jubiläum aufmerksam zu machen, wollen die Politikerinnen nun zusammen mit der Stadt einen virtuellen Gemeinschaftslauf – die sogenannte Jeseník-Lauf-Challenge – organisieren. Und die funktioniert so: Zwischen Jeseník in der tschechischen Republik und Neuburg an der Donau liegen bei einer Route über Prag exakt 596 Kilometer.

Diese Strecke sollen Gruppen mit höchstens zehn Teilnehmern so schnell wie möglich erlaufen, zum Beispiel beim Spazieren gehen im Englischen Garten, beim Jogging in Karlshuld oder Nordic Walking in Bergheim. Hilfsmittel wie das Fahrrad, das Pferd oder der Roller sind dabei nicht erlaubt.

Die gesammelten Kilometer müssen die Sportler dann in eine Excel-Datei eintragen, die wöchentlich per E-Mail an die beiden Stadträtinnen geschickt werden muss, „damit wir nachvollziehen können, ob die Kilometerzahlen auch realistisch sind“, erklärt Gabriele Kaps als Partnerschaftsreferentin.

Jeseník-Lauf-Challenge in Neuburg: Welche Preise gibt es zu gewinnen?

Aufgerufen zu dieser Challenge sind grundsätzlich heimische Vereine, davon gibt es in Neuburg in etwa 200. Jeder Verein kann mehrere Teams stellen. Denn den Initiatorinnen geht es mit ihrem Projekt nicht nur um das 20-jährige Jubiläum. Wie Sportreferentin Sabine Schneider bekräftigt, wolle man auch das Vereinsleben ankurbeln, die Mitglieder motivieren, wieder ins Training zu gehen. Ein Zeichen setzen: für Normalität – gegen die Corona-Pfunde.

Freuen sich über viele gelaufene Kilometer: Sabine Schneider, zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer und Gabriele Kaps. Bild: Elisa Glöckner

Startschuss ist Freitag, 11. September, wobei sich Vereine auch danach noch anmelden können. Die Aktion endet am 9. Oktober. Zum Mitmachen animieren könnten vielleicht auch die Preise, die es zu gewinnen gibt. Das Siegerteam, das die 596 Kilometer am schnellsten gesammelt hat, bekommt nämlich 500 Euro. Die Zweitplatzierten erhalten 300, die Drittplatzierten 100 Euro.

Angeregt wurde die Jeseník-Lauf-Challenge übrigens von einem anderen Projekt: Schüler des Descartes-Gymnasiums hatten bereits im Frühsommer einen virtuellen Lauf zu drei Partnerschulen in Frankreich, Tschechien und Norwegen absolviert. Eine Aktion, die so toll gelaufen sei, sagen die Stadträtinen, dass man die Idee dahinter einfach adaptiert habe.

Kontakt: Informationen zur Aktion und Teilnahme gibt es bei Sabine Schneider unter s.schneider@neuburg-donau.de und Gabriele Kaps unter g.kaps@neuburg-donau.de.

