vor 17 Min.

Jetzt auch in Buchform: So sah Neuburg vor 50 Jahren aus

Plus Neuburgs Stadtmuseumsleiter Michael Teichmann hat ein Begleitbuch zur aktuellen Ausstellung veröffentlicht. Eine gelungene Zeitreise durch die 1950er und 60er Jahre in Neuburg.

Von Dorothee Pfaffel

Ein besonderer Moment für den Autor: Sichtlich stolz übergab Museumsleiter Michael Teichmann sein signiertes Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung „ Neuburg an der Donau. Die 50er- und 60er-Jahre“ an Schwester Maria Goretti Böck vom Orden der Elisabethinerinnen und an Hedwig Machel, die das Werk stellvertretend für Stadtarchivsleiter Patrick Wiesenbacher in Empfang nahm. Beide hatten ihm geholfen, die Fotos für Buch und Ausstellung zusammenzutragen.

So sieht das Buch aus, das man jetzt im Museumsshop kaufen kann.

Von der Ordensschwester erhielt er zum Beispiel Fotos vom Kinderkrankenhaus Anfang der 60er. Beim Blick auf die Bilder erinnert sich Goretti Böck: Damals habe man die Säuglinge noch in ihren Bettchen auf dem Balkon versorgt – heute undenkbar. „Vielen Dank für das schöne Buch!“, sagte sie.

Rund 95 Prozent der knapp 130 Fotos stammen vom Historischen Verein in Neuburg

Circa 95 Prozent der knapp 130 Fotos stammen vom Historischen Verein, erzählt Teichmann. Aufgenommen wurden sie ursprünglich von ungefähr 50 unterschiedlichen Fotografen, zum Beispiel vom Neuburger Fotostudio Schlüter, doch auch von Fotografen, die nicht aus der Stadt kamen. Auf den Fotos zu sehen sind Gebäude, aber auch Menschen. Motive sind etwa die Färber- und die Luitpoldstraße, der Oswald- und der Elisenplatz sowie ein Fronleichnamsumzug von 1960. Auch das schlimme Hochwasser im Jahr 1965 ist auf ein paar Bildern festgehalten. Ein Großteil der Fotos ist bislang nicht veröffentlicht worden, einige Aufnahmen wurden einst in der Neuburger Rundschau abgedruckt.

Die Jahre zwischen 1950 und 1970 waren für Neuburg eine Zeit des Aufbruchs, heißt es im Buch. Der Abriss von im Krieg zerstörten Häusern und das Entstehen neuer Stadtteile veränderten das historische Stadtbild. Diese Entwicklung veranschaulichen Buch und Ausstellung. Die zusammengestellten Bilder seien eine „schöne Mischung“ geworden, findet Teichmann. Von Museumsbesuchern habe er schon viel positives Feedback bekommen. Teichmann hofft, dass er von so manchem Neuburger vielleicht auch noch mehr Informationen zu den Bildern erhält.

Das Buch hat 120 Seiten und ist im Sutton Heimat Verlag erschienen. Es kostet 22,99 Euro und ist an der Kasse im Neuburger Stadtmuseum erhältlich.

Lesen Sie dazu auch:

Josy Meidinger lockt die meisten Besucher ins Stadtmuseum

Themen folgen