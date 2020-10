vor 18 Min.

Jetzt gibt es auch in Brunnen einen Bahnhof

Die Bayerische Regiobahn pendelt zwischen Ingolstadt und Augsburg. Sie hält an der Haunstetter Straße in Augsburg, in Augsburg-Hochzoll, in Friedberg, Dasing, Obergriesbach, Aichach, Radelsdorf, Schrobenhausen – und seit Montag auch in Brunnen.

Plus Seit Montag hält auf der Paartalbahn zwischen Ingolstadt und Schrobenhausen der Zug auch in Brunnen. Warum Bürgermeister Thomas Wagner an diesem „großen Tag“ trotzdem sauer ist.

Von Claudia Stegmann

Der Tag, an dem zum ersten Mal ein Zug in Brunnen halten soll, beginnt mit einer Störungsmeldung. „Dieser Zug entfällt“ steht auf der Anzeigentafel. Es ist kurz nach 5 Uhr morgens, und auf dem Bahnsteig wartet Bürgermeister Thomas Wagner zusammen mit ein paar anderen Frühaufstehern auf den Zug nach Schrobenhausen. Es ist ein „großer Tag“ für Brunnen, wird Wagner einige Stunden später sagen. Denn die Bemühungen um einen Bahnhalt in Brunnen entlang der Paartalbahn haben insgesamt über zehn Jahre gedauert.

Bislang rauschten die Züge der Bayerischen Regiobahn ( BRB) auf der Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg immer an Brunnen vorbei. Am Montag gab es nun erstmals einen Stopp in Brunnen – und zwar pünktlich um 5.06 Uhr. Der angekündigte Zugausfall erwies sich als Störung im Anzeigensystem – weshalb die Regiobahn über die anschließenden Schwarzfahrten der Brunnener sicherlich wohlwollend hinwegsehen wird (Thomas Wagner: „Ich lass doch kein Ticket raus, wenn es heißt, dass kein Zug kommt!“). Sechs Minuten dauert die Fahrt von Brunnen nach Schrobenhausen, die regulär drei Euro kostet. Nur fünf Minuten später ging es für die Gruppe schon wieder im nächsten Zug zurück.

Bei der Einweihung des Bahnhalts waren MdB Reinhard Brandl (links) und Bürgermeister Thomas Wagner (2. von rechts) mit dabei. Bild: Claudia Stegmann

Die Forderung nach einem Bahnhalt in Brunnen liegt schon zehn Jahre zurück

Die Paartalbahn zieht sich von Ingolstadt über Aichach und Friedberg nach Augsburg. Eine Fahrt von Brunnen nach Augsburg dauert eine knappe Stunde, in Ingolstadt ist man in gut zehn Minuten. Eine einfache Fahrt kostet nach Ingolstadt 5,20 Euro und nach Augsburg 12,80 Euro. Der erste Zug werktags Richtung Ingolstadt fährt morgens um 5.23 Uhr, der erste Richtung Augsburg um 5.06 Uhr. Die letzte Rückfahrmöglichkeit ist werktags ab Augsburg um 0.00 Uhr und ab Ingolstadt um 0.39 Uhr (in den Wintermonaten).

Die Forderung nach einem Bahnhalt in Brunnen entlang der Paartallinie liegt schon mehr als zehn Jahre zurück. Die ersten Planungen gingen noch von einem Starttermin Ende 2018 aus. Doch wegen Verzögerungen unter anderem bei der Frage, wie hoch der Bahnsteig in Brunnen sein soll, wurde der Bahnhalt erst jetzt fertig.

In Brunnen sollen täglich bis zu 200 Pendler ein- und aussteigen

Nach der frühmorgendlichen Jungfernfahrt stand am Vormittag die offizielle Eröffnung des Bahnhalts an. Vertreter der Deutschen Bahn, des Verkehrsministeriums, Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl und Bürgermeister Thomas Wagner waren sich darin einig, dass die neue Haltestelle eine gute Sache sei. „Mit Brunnen schaffen wir ein attraktives Angebot, um Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen“, sagte Brandl, der hoffte, dass möglichst viele Pendler den Bahnhalt nutzen werden.

Etwa 200 Fahrgäste pro Tag sind für Brunnen prognostiziert – genug, um den Bau eines 1,2 Millionen Euro teuren Bahnhalts zu rechtfertigen. Für dieses Geld bekam Brunnen einen 140 Meter langen Bahnsteig, der einen stufenfreien Einstieg in die Regionalzüge ermöglicht, dazu ein Wartehäuschen mit Fahrkartenautomat und einer digitalen Anzeige, die den nächsten Zug ankündigt. Damit die Pendler auch alle wohlbehalten an ihr Ziel kommen, gaben der katholische Ruhestandspfarrer Anton Keller aus Brunnen und sein evangelischer Kollege Gerhard Rupprecht aus Schrobenhausen ihren Segen.

Neben dem Bahnhalt baut die Gemeinde Brunnen einen Park&Ride-Platz für 55 Autos. In etwa drei Wochen soll er fertig sein. Bild: Claudia Stegmann

Neben dem Bahnhof in Brunnen entsteht ein Parkplatz für 55 Autos

Neben dem Bahnhof baut die Gemeinde für rund 400.000 Euro einen Park&Ride-Parkplatz für 55 Autos. In den nächsten drei Wochen soll er fertig werden, sagte Wagner. Neben den Brunnenern werden voraussichtlich auch Pendler aus Karlshuld, Langenmosen und Pobenhausen den Bahnhalt nutzen – sofern sie ein Auto haben. Schüler und Auszubildende, die auf einen Bus nach Brunnen angewiesen sind, werden dagegen Pech haben. „Ich bin so sauer, weil es beim ÖPNV einfach nicht vorangeht“, machte Wagner seinem Ärger Luft. Schon seit Jahren würde sich der Landkreis mit dem Thema beschäftigen – aber spürbar vorangekommen sei er bis heute nicht.

