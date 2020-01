17:26 Uhr

Jetzt gibt es auch in Weichering die Grünen

Der neu gegründete Ortsverband wird auch bei der Kommunalwahl mit einer Gemeinderatsliste antreten.

Dass der Gemeinderat Weichering eine generelle Tempo-30-Beschränkung auf ihren Gemeindestraßen ablehnte, wollte Gernot Etzlstorfer nicht akzeptieren. Deshalb suchte er Wege und Mittel, um kommunalpolitisch mitsprechen zu können. Weil sich der gebürtige Linzer bei den Grünen am besten aufgehoben fühlt, es in Weichering bis dato aber keinen Ortsverband gab, setzte er sich kurzerhand mit dem Kreisverband in Verbindung und initiierte eine Neugründung. Seit dieser Woche sind nun auch die Grünen in Weichering vertreten: Vorsitzender ist Gernot Etzlstorfer, sein Stellvertreter ist Gerlinde Markwart und Hans-Jürgen Steinherr wurde zum Schriftführer ernannt. Zusammen mit Hans-Joachim Markwart zählt der Ortsverband momentan vier Mitglieder.

Um grüne Themen nicht nur von der „Reservebank“ aus verfolgen zu müssen, möchten die Grünen auch in den Weicheringer Gemeinderat einziehen. Deshalb haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und nach der formellen Gründung am Montagabend auch gleich eine Kandidatenliste für die Kommunalwahl aufgestellt. 14 Namen finden sich darauf, die allesamt am Abend aus den Reihen der rund 30 Besucher angeworben werden konnten. (nr/clst)

Das sind im einzelnen:

Gerlinde Markwart (55), Hauswirtschaftsmeisterin, Weichering Hans-Jürgen Steinherr (46), Ingenieur für Anlagenplanung, Weichering Gernot Etzlstorfer (56), Softwareentwickler, Lichtenau Daniela Steinherr (44), Erzieherin, Weichering Andrea Faraj (44), Finanzwirtin, Weichering Florian Rieck (37), Diplom-Betriebswirt, Weichering Larissa Enns (45), Betriebswirtin, Lichtenau Swen Kapelke (54), Betriebsratsvorsitzender, Lichtenau Lisa Selbmann (19), Schülerin, Weichering Mario Holzer (59), Beamter, Weichering Cornelia Hammer (49), Fotografin, Weichering Regina Martin (38), Erzieherin, Weichering Sandra Athes (42), Flugbegleiterin, Weichering Hans Joachim Markwart (70), Rentner, Weichering



Themen folgen