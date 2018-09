11.09.2018

Jetzt gibt es eine Videoüberwachung

Eine artenreiche Vielfalt an Bäumen und Sträuchern soll, so der Wille der Sportangler, künftig die Kleine Paar beschatten. <b>Foto: Peter Maier</b>

Erneute Pflanzaktion der Burgheimer Sportangler

Burgheim Vor gut zwei Monaten stand ein Umweltdelikt auf der Tagesordnung der Burgheimer Gemeinderatsitzung. Bürgermeister Michael Böhm nannte es wörtlich eine „Sauerei,“ dass ein Unbekannter 16 frisch gepflanzte Schwarzerlen am Ufer der Kleinen Paar mit Unkrautvernichtungsmittel vergiftete. Die Gemeinde erstattete Strafanzeige. Geschädigter ist Burgheims Sportanglerverein. Die Petrijünger hatten sich zu einer Investition in die Natur entschlossen, als sie im Frühjahr mehrere hundert Baumsetzlinge an den Vereinsgewässern pflanzten.

Ziel der Aktion war die Beschattung der Gewässer. Wie aktuell dieses Thema ist, habe der heiße Sommer in diesem Jahr gezeigt, bemerkt dazu der Vereinsvorsitzende Holger Reisch. Deutschlandweit litt der Fischbestand unter zu hohen Wassertemperaturen. Die Beschattung allerdings fiel nicht auf ungeteilte Zustimmung. Ein Anwohner bei der Brücke in der Bertoldsheimer Straße richtete einen Beschwerdebrief an die Gemeinde und drohte mit rechtlichen Schritten.

Ein paar Wochen später waren 16 Setzlinge am Ufer der Kleinen Paar im Bereich der Fischerhütte eingegangen. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter Selbstjustiz geübt hat. Der Schaden belief sich auf rund 400 Euro. Dieses Geld hätten Holger Reisch und seine Mitstreiter gerne in Besatz sowie Hege und Pflege der Fischgewässer investiert.

Am Wochenende frästen die Petrijünger die Fläche am Ufer der Kleinen Paar. Zu den bereits gepflanzten Schwarzerlen kamen Traubenkirsche, Weißdorn, Faulbaum, Roter Hartriegel, Wildapfel, Wilde Johannisbeere und Schlehdorn für eine farbenfrohe Vegetation um die Fischerhütte. Bei ihrem Arbeitseinsatz dachten die Petrijünger auch an die Imker. Eine Blühwiese als Bienenweide wurde angesät und soll der Honigbiene Lebensraum bieten. Vor allem aber hofft Holger Reisch, dass der Unbekannte nicht erneut zuschlägt. Mit einer Videoüberwachungsanlage soll das Gelände künftig besser gesichert sein, obwohl das Geld dafür im eigentlichen Vereinszweck besser angelegt wäre. (pm)

