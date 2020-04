vor 50 Min.

Jetzt ist auch das Neuburger Volksfest so gut wie abgesagt

Nach den aktuellen Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie scheint das Aus des Volksfestes für dieses Jahr besiegelt.

Es war fast schon klar, dass die Corona-Pandemie auch vor dem Neuburger Volksfest nicht halt machen wird. Doch das, was Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag in der Pressekonferenz sagte, lässt keinen anderen Schluss zu: Bis zunächst 31. August sollen keine Veranstaltungen stattfinden, selbst das weltgrößte Oktoberfest im September stehe auf der Kippe.

Damit ist für das Neuburger Volksfest das Aus im Grunde genommen schon besiegelt, auch wenn gestern seitens der Stadtverwaltung keine eindeutige Aussage zu bekommen war. Man wolle zunächst die Anweisungen des Innenministeriums abwarten, hieß es. Erst dann könne final entschieden, was zu tun sei.

Eine Verlegung des Volksfestes sei unabhängig davon aber keine Option. Denn sollten im Herbst tatsächliche Volksfeste wieder stattfinden dürfen, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, für einen Ersatztermin die Schausteller zu bekommen. (clst)

