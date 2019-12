vor 48 Min.

Jetzt kommt das große Finale

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Weihnachtswelt rund um EisArena, Weihnachtspyramide und Showbühne auf dem Neuburger Schrannenplatz.

Von Freitag, 20. Dezember, bis zum Vortag von Heilig Abend begeistert der Neuburger Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz mit täglichen Highlights

Der Sternderlpass-Aktion ist am Dienstag dieser Woche mit der dritten Ziehung zu Ende gegangen. Auf dem Schrannenplatz im Herzen der Neuburger City warten aber noch bis zum 23. Dezember jeden Tag viele weitere außergewöhnliche Attraktionen auf die kleinen und großen Besucher der Neuburger Weihnachtsmarkts.

Freitag, 20. Dezember

Am Freitagnachmittag entführt uns ab 15.30 Uhr das Marionettentheater Richter mit der „Der Löwe Leo ist los“ und „Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke“ in die märchenhafte Welt des Puppenspiels. Danach geht es um 18.00 Uhr gleich wieder märchenhaft weiter, wenn auf der Bühne des Weihnachtsmarktes die Gewinner des Gewinnspiels zur Ausstellung „Zauberhafte Märchenwelt“ gezogen werden. Zum Ausklang spielt ab 18.30 Uhr die Blech-Buam-Musi aus Hollenbach.

Samstag, 21. Dezember

Urig-traditionell beginnt das weihnachtliche Programm am Samstag um 13 Uhr mit den Rohrenfelser Musikanten. Danach wechseln sich im Stundentakt mitreißende Kindertanzaufführungen mit stimmungsvollen instrumentalen Darbietungen ab: angefangen von der Kindertanzgruppe „TSV Fun Group“ um 15 Uhr, gefolgt vom dem Posaunenchor der Apostelkirche um 16 Uhr, der Kindertanzgruppe „watch-us-move“ um 17 Uhr und zum Abschluss die Marienheimer Jagdhornbläser um 18 Uhr.

Sonntag, 22. Dezember

Mit Ramona Martiness steht am Sonntag Nachmittag ab 15.00 Uhr ein besonderes Schlagerhighlight auf dem weihnachtlichen Programm: Im Mai diesen Jahres konnte die sympathische Sängerin aus Buchdorf mit ihrem Titel „Sturmfrei“ voll durchstarten. Ramona, wir freuen uns auf Dich! Erstklassig geht es auch gleich im Anschluss ab 16.30 Uhr weiter: Das Donauwörther Blechbläserquintett „Imbrassivo“ vereint fünf Musiker /-innen aus klassischen Orchestern, Bigbands und der Pop- & Unterhaltungsmusik.

Zum vorletzten Mal stellt sich dann die spannende Frage ab 18 Uhr auf der Bühne des Schrannenplatzes: Wer ist der Gewinner der tollen Preise der Neuburger Sozialverlosung, u. a. bei der „Sonderziehung E-Bike“?

Finale am 23. Dezember

Mit einem fulminanten musikalischem Feuerwerk schließt der Neuburger Weihnachtsmarkt einen Tag vor Heilig Abend seine Programmbühne: Ab 16.00 Uhr begeistert „the voice“, Powerfrau Kerstin Schulz, gemeinsam mit ihrer Band „4 of kind“ das Publikum auf dem Schrannenplatz. Wenn danach die Stimmung so richtig am kochen ist, gibt es eigentlich nur eine mögliche Steigerung: Die Finalziehung der Neuburger Sozialverlosung ab 18.00 Uhr mit dem diesjährigen Hauptpreis, einem Skoda Fabia Cool Edition.

Einkaufen erleben

Der starke Neuburger Einzelhandel leistet im Advent wieder einen großen großer Beitrag in unserer Heimatstadt. Er bereichert die vorweihnachtliche Gemeinschaftsleistung der Ehrenamtlichen, der Organisatoren und der Aussteller. Was wären der Sternderlpass, der Krippenweg und die Neuburger Sozialverlosung ohne das Engagement unserer Geschäftswelt!

Doch damit nicht genug: Während des ganzen Jahres bilden die bewährten Qualitäten unseres Einzelhandels – die umfassende persönliche Beratung, die vielen kleinen „Zuckerl“ im Service wie die kostenlose Geschenkverpackung oder eine kleine Stärkung mit Kaffee oder Getränken im Geschäft sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis – die Bühne für die „Einkaufs- und Erlebnisstadt“ Neuburg.

Wenn Sie die Neuburger Weihnachtsmärkte lieben, schenken Sie auch dem Neuburger Einzelhandel etwas zurück. Denn er hat es verdient. Schenken Sie mit Ihrem Einkauf Wertschätzung. Setzen Sie ein Zeichen des Respekts und der Solidarität. Kaufen Sie bei denen, die für unsere drei wunderschönen Märkte mitverantwortlich sind. Kaufen Sie vor Ort! Unsere Stadt hat es verdient.

Text: Alex Fitzek, Ulli Hamm

Themen folgen