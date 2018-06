27.06.2018

Jetzt noch fürs Stadtradeln anmelden

Wer sich fit machen und der Umwelt einen Dienst erweisen möchte, tritt in die Pedale

In vier Tagen beginnt das nächste „Stadtradeln“. Wer sich fit machen und der Umwelt einen Dienst erweisen möchte, tritt ab Samstag regelmäßig in die Pedale. Mitmachen können alle aus Ingolstadt und der Region, die Lust haben. Anmelden für die dreiwöchige Klima-Bündnis Aktion kann man sich nach wie vor.

Den Anfang macht am Samstag Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) um 13.30 Uhr am Alten Rathaus. Bis zum 20. Juli sind alle Interessierten aufgerufen, gemeinsam 21 Tage lang beruflich und privat möglichst viel zu Radeln. Zum Job und auch sonst. Das Auto soll so oft wie möglich nicht benutzt werden.

Mitmachen kann jeder: Bürger, Firmen, Organisationen, Schulklassen und Vereine. In die Wertung für Ingolstadt fließen alle geradelten Kilometer ein, auch wenn diese aus den benachbarten Orten und Städten kommen.

„Stadtradeln“ ist eine deutschlandweite Aktion des Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz.

In diesem Jahr besteht für alle angemeldeten Stadtradeln-Teilnehmer die Möglichkeit, an einer Umfrage zum Thema „Radeln für ein gutes Klima und saubere Luft“ teilzunehmen. Durchgeführt wird die Forschungsumfrage vom IASS (Institute for Advanced Sustainability Studies) in Potsdam. Mehr Informationen zu der Umfrage gibt es im Internet unter www.iass-potsdam.de.

Fürs Stadtradeln anmelden kann man sich über die Internetseite www.stadtradeln.de/ingolstadt. Aber natürlich sind auch Radler ohne Internetzugang nicht von der Teilnahme ausgeschlossen. Sie können sich telefonisch unter der Nummer 0841 305-2350 registrieren und ihre geradelten Kilometer auf einem Erfassungsbogen in Papierform eintragen. Dieser wird im Tiefbauamt bei Volkmar Wagner, Koordinationsbüro im Technischen Rathaus (Spitalstraße 3, Zimmer 417) ausgegeben.

Themen Folgen