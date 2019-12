vor 6 Min.

Jetzt steht auch das Stadtratsteam von WIND

Wählerinitiative Neuburg Donau bietet 22 Bewerber für ein Stadtratsmandat auf. Von der Studentin bis zum Arzt ist alles vertreten. Was für WIND nun wichtig ist.

Von Manfred Rinke

Irgendwie merkte man Frank Thonig an, dass er durchaus ein wenig stolz darauf ist. „Aktuell habe ich mehr Follower auf Instagram als der Mitbewerber von den Grünen und den Freien Wählern“, sagte der Oberbürgermeister-Kandidat der Wählerinitiative Neuburg Donau (Wind) schmunzelnd am Rande der Nominierungsversammlung für die Stadtratsliste. Und auch auf diese Liste ist der 58-Jährige stolz. Denn für eine junge Gruppierung, wie es WIND ist, sei die Zahl von 22 Damen und Herren, die sich aufstellen ließen, ein gutes Ergebnis.

Dafür, so Thonig, habe man bis zum Schluss gekämpft. Deshalb sei man auch ein bisschen später dran als die anderen Parteien. Doch die Gründung einer neuen Partei sei eben nicht so einfach, wie noch Mitstreiter Noppo Heine gemeint habe, nachdem Thonig bei den Freien Wählern abgeblitzt war. „Doch wenn etwas einfach ist, bleibt weniger hängen“, zieht Thonig am Ende das durchaus Positive aus den zurückliegenden, „mitunter wirklich heißen, kontrovers geführten und schwierigen Diskussionen“. Ein etablierter OB habe es da weitaus einfacher. „Da ist alles schon organisiert. Der muss nur in den Bus einsteigen, denn der Fahrer sitzt schon lange drin“, beschreibt er den Unterschied.

WIND OB-Kandidat Frank Thonig fühlt sich schon jetzt als Sieger

Aber egal, was am 15. März bei den Kommunalwahlen passieren wird. „Ich fühle mich schon jetzt als ein Sieger“, sagt der 58-Jährige. „Ich habe ein Interesse an der Lokalpolitik und neue Freunde gefunden. Und als Team funktionieren wir gut.“ Damit meint Thonig aber nicht nur seine Vorstandskollegen, sondern die gesamte Mannschaft, nicht zuletzt die 22 Damen und Herren, die nun für den Stadtrat kandidieren. Wahlleiter Bernhard Lang hatte dazu den Mitgliedern am Donnerstagabend im Gasthaus Pfafflinger den Vorschlag des Vorstands unterbreitet, der dann einstimmig angenommen wurde.

Hinter Spitzenkandidat Frank Thonig führen Fanziska Hildebrandt, Helge Heinemann und Matthias Polansky die Liste an. Diese vier werden jeweils dreimal auf dem Stimmzettel vertreten sein, um die Liste auf 30 Stadtratsbewerber aufzufüllen. Die Altersspanne bewegt sich zwischen 18 und 70 Jahren. Unter den Bewerbern, die sich vorstellten, sind Studenten ebenso wie IT-Experten, eine Reihe von Ärzten genauso wie ein Gastronom, ein Altenpfleger oder eine Familientherapeutin. Kurzum: Die Liste ist nicht nur generationenübergreifend besetzt, sondern deckt auch ein breites spektrum an Berufsfeldern ab.

WIND und sein Spitzenkandidat müssen nun jeweils 190 Unterschriften sammeln

Was für WIND und seinen Spitzenkandidaten jetzt besonders wichtig ist: beide benötigen nun 190 Unterschriften, um überhaupt für die Wahl zugelassen zu werden. Ab Montag kann man sich dafür im Einwohnermeldeamt im Harmoniegebäude in der Altstadt oder im Bürgerbüro im Bücherturm eintragen. Noch einmal darauf hingewiesen wurde bei der Nominierungsversammlung, dass jeder nur eine Gruppierung unterstützen darf. Bedeutet: Wer für Die PARTEI seine Unterschrift leistet, darf das nicht auch für WIND tun und umgekehrt. Auch Die PARTEI muss Unterstützer sammeln, weil sie neu bei der Kommunalwahl antritt.

Dass er sich im Sozial-Media-Bereich mittlerweile gut zurecht findet, hat Frank Thonig im übrigen Laurin Hildebrandt (18) und Benedikt Heine (21) zu verdanken, die ihn darin geschult haben. Sie sind im WIND-Team die beiden jüngsten Bewerber um ein Stadtratsmandat.

Die Bewerber um ein Stadtratsmandat:

1. Frank Thonig, 58, Dozent

2. Dr. Franziska Hidebrandt, 56, Praxismanagerin

3. Helge Heinemann, 55, Netzwerkadministrator

4. Matthias Polansky, 40, Gesundheitsberater

5. Uwe Haberzettel, 59, Arzt

6. Stefan Wolter, 37, Altenpfleger

7. Tom Berg, 53, IT-Expert Microsoft Certified Systems Engineer

8. Andreas Breu, 40, Wirtschaftsingenieur

9. Laurin Hildebrandt, 18, Student

10. Andrea Haberzettel, 56, Physiotherapeutin

11. Dr. Brigitte Reichstein, 49, Kinderärztin

12. Benedikt Heine, 21, Schreiner

13. Dr. Arnfin Bergmann, 61, Neurologe

14. Maximilian Haberzettel, 26, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker

15. Sabrina Schröder, 33, Studentin

16. Mario Röser, 33, Bundeswehrsoldat

17. Norbert Heine, 54, Theaterpädagoge

18. Iris Lang, 49, Familientherapeutin

19. Christa Brüning, 70, Rentnerin

20. Massimo Pilagatti, 47, Gastronom

21. Janina Petsch, 37, Ärztin

22. Dr. Ulrike Kleinschroth, 37, Ärztin

Mehrfachnennung Um die Liste auf 30 Stadtratskandidaten aufzufüllen, wurde der Vorschlags des Vorstandes, die ersten vier Kandidaten jeweils dreimal auf dem Stimmzettel zu benennen, einstimmig angenommen.

