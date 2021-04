vor 19 Min.

Jetzt testen sich auch Neuburger Schüler selbst auf das Coronavirus

Am Montag kamen auch an der Paul-Winter-Realschule in Neuburg Corona-Schnelltests zum Einsatz.

Seit Montag gilt an Schulen in Bayern eine Corona-Testpflicht. So lief es am ersten Tag an einer Schule in Neuburg.

