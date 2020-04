Joachim Stut: „Ich mache nichts mit Hektik“

Plus Während der Ausgangsbeschränkungen haben plötzlich viele Menschen Zeit. Der Uhrmachermeister aus Neuburg verrät, welche Rolle Zeit für ihn spielt.

Herr Stut, viele Menschen sind wegen der Corona-Pandemie zur Kurzarbeit gezwungen. Veranstaltungen sind abgesagt, die Gastronomie ist dicht, seit vor einem Monat strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen wurden. Die Menschen müssen also zuhause bleiben und haben viel Zeit. Wie ist das bei Ihnen als Uhrmachermeister? Finden Sie, dass die Zeit gerade schnell oder langsam vergeht?

Joachim Stut: Für mich ist die Zeit bislang schnell vergangen. Ich habe immer noch damit zu tun, die Aufträge wegzuarbeiten, die noch vor der Corona bedingten Ladenschließung bei mir in der Uhrenklinik hereingekommen sind.

Wann vergeht Zeit denn besonders schnell, wann besonders langsam?

Stut: Wenn man keine Aufgabe oder keine Arbeit hat, kann es sein, dass sich die Zeit zieht. Wenn der Tag mit Aufgaben oder Arbeit ausgefüllt ist, vergeht die Zeit hingegen schneller.

Wie definieren Sie Zeit?

Stut: Zeit kann man nicht kaufen. Sie können sie messen und festlegen.

Was bedeutet es für Sie, Zeit zu haben?

Stut: Ich persönlich nehme mir für alles, was ich tue Zeit. Ich mache nichts mit Hektik. Als Uhrmacher kann ich bei der Arbeit auch keine Hektik brauchen. Ich nehme mir auch gerne für andere Menschen Zeit. Wenn jemand zu mir kommt, lasse ich alles stehen und liegen und nehme mir für diesen Menschen Zeit.

Wann ist Zeit für Sie sinnvoll genutzt?

Stut: Ich nutze die Zeit sinnvoll, wenn ich die Anforderungen, die ich an mich stelle, erfülle. Meine Zeit ist sinnvoll genutzt, wenn ich arbeite, aber auch, wenn ich Ruhepausen einlege. Oder wenn ich Menschen treffe und mich unterhalte.

Und wann ist Zeit für Sie nicht sinnvoll genutzt?

Stut: Zeit ist für mich verschwendet, wenn ich meine Aufgaben nicht erfülle, sondern sie mit anderen Dingen vertrödle.

Wollten Sie die Zeit schon mal anhalten oder zurückdrehen? Wenn ja, warum und zu welchem Moment?

Stut: Man kann die Zeit nicht anhalten oder zurückdrehen, aber man kann sich an schöne Momente erinnern. Für mich sind solche Momente zum Beispiel, als ich als Kind Zeit mit meinem Opa verbracht habe oder als ich meine Frau kennengelernt und wir unsere Kinder bekommen haben.

Wenn Sie beliebig durch die Zeit reisen könnten, zu welchem Zeitpunkt würden Sie reisen?

Stut: Ich würde in die Zukunft reisen. Da gibt es bestimmt noch viel Neues zu entdecken – Erfindungen, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen. Das Alte kenne ich ja schon.

Was halten Sie von der Zeitumstellung? Vor Kurzem war es ja wieder soweit. Mögen Sie die Sommer- oder die Winterzeit lieber?

Stut: Ich halte nichts von der Zeitumstellung. Mir wäre es am liebsten, wenn die Sommerzeit das ganze Jahr über gelten würde.

Sie beschäftigen sich mittlerweile seit mehr als 50 Jahren mit Uhren. 1975 erhielten Sie Ihren Meisterbrief. 2006 haben Sie sich mir der „Mobilen Uhrenklinik“ selbstständig gemacht und sind in die „Reparaturkiste“ in der Färberstraße eingezogen. Was fasziniert Sie so an Uhren?

Stut: Der Aufbau der verschiedenen Uhrwerke. Vor 100 Jahren mussten sich die Uhrmacher noch etwas einfallen lassen, wie sie Uhrwerke bauen, etwa bei Uhren, die die Mondphasen oder Sternkonstellationen anzeigten. Heutzutage gibt es leider fast nur noch elektronische Uhrwerke, die überwiegend aus der Massenproduktion stammen. Alles soll mit möglichst wenig Aufwand und günstig hergestellt werden, vieles kommt aus dem Ausland.

Sie werden im September 67 Jahre alt. Denken Sie ans Aufhören?

Stut: Nein, ich denke noch nicht ans Aufhören. Ich will so lange weiterarbeiten, wie es mir gesundheitlich gut geht. Mir macht mein Beruf Spaß. Und so habe ich immer eine Aufgabe und einen geregelten Tagesablauf.