20.03.2020

Jobcenter: Anliegen per Telefon klären

Persönliche Beratungsgespräche sind vorerst eingestellt

Um die Ausbreitung des Corona-Virus soweit es geht zu verhindern und Gefährdungen von Kunden sowie Mitarbeitern zu vermeiden, hat sich die Geschäftsführung des Jobcenter Neuburg-Schrobenhausen dazu entschieden, persönliche Beratungsgespräche vorübergehend zu vermeiden und die Konzentration auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen zu legen.

Hierfür wurden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt zu klären. So wurde etwa eine zusätzliche Telefon-Hotline eingerichtet, die unter 08431/673120 direkt mit einem Mitarbeiter des Jobcenters in Neuburg verbindet. Auch dringende Angelegenheiten kommen somit schnell und unbürokratisch bei den zuständigen Bearbeitern an.

Damit soll ein Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie geleistet und gleichzeitig die Zahlung von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) sichergestellt werden. Anträge auf Arbeitslosengeld II können formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Es entstehen dadurch keine Nachteile für die Kundinnen und Kunden. Wer über einen Internetzugang verfügt, kann sich alle erforderlichen Antragsunterlagen unter www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen herunterladen. Alle persönlichen Gesprächstermine im Bereich Markt und Integration bei der zuständigen Vermittlungskraft entfallen ohne Rechtsfolgen. Termine müssen von den Kunden nicht abgesagt werden.

Wie bisher ist das Jobcenter von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr auch über das Service Center unter 08431/6731-66 für allgemeine Anfragen zu erreichen. Die neue Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich von Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr aktiv. Per E-Mail erreicht man das Jobcenter unter der Adresse jobcenter-neuburg-schrobenhausen@jobcenter-ge.de ebenfalls zuverlässig.

Gleichzeitig haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, das Online-Angebot zu nutzen. Dort können etwa die Weiterbewilligung von Leistungen beantragt oder Veränderungen der Kundendaten über das Portal mitgeteilt werden. (nr)

Weitere Informationen dazu gibt es online unter

www.jobcenter.digital.

Themen folgen