vor 42 Min.

Joggerin an der Donau überfallen

Eine 35-Jährige joggte am Donaudamm. Ein Unbekannter wollte ihr das T-Shirt vom Lein reißen, doch sie schlug ihn in die Flucht.

Eine 35-jährige Frau wurde am vergangenen Freitagabend auf dem Donaudamm von einem Unbekannten überfallen. Die Frau setzte sich heftig zur Wehr, so dass der Mann flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Die Frau joggte laut Polizei gegen 20.20 Uhr am Steckenlohweg auf dem Donaudamm in westlicher Richtung und hörte dazu Musik über Kopfhörer. Plötzlich wurde sie von hinten zu Boden gerissen, sodass sie den Donaudamm hinunter stürzte. Auf dem Rücken liegend stellte sich ein bislang unbekannter Mann über sie und versuchte, ihr T-Shirt nach oben zu ziehen. Das Opfer ließ sich nach Polizeiangaben nicht einschüchtern und setze sich mit massiven Fußtritten zur Wehr. Es gelang ihr, den offensichtlich sexuell motivierten Angreifer in die Flucht zu schlagen. Dieser fuhr mit einem silberfarbenen älteren Damenrad in östlicher Richtung davon. Die Frau erlitt durch den Angriff leichte Schürfwunden an den Beinen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg ebenso wie der Einsatz eines extra angeforderten Personensuchhundes.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: Es handelt sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen, rund 18 bis 25 Jahre alten Mann, dunkelhäutig, schwarzafrikanischer Typ, schlanke bis dünne Figur. Seine Kopfhaare waren zur Glatze abrasiert. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einen grün-braunen ausgewaschenen Camouflage-T-Shirt.

Er trug beige Sandalen ohne Socken. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, sollen sich unter der Nummer 0841 / 9343-0 bei der Kripo Ingolstadt melden.