Johannes Stolla feiert seinen 96. Geburtstag

Johannes Stolla hat in seinem Leben einiges erlebt, nach seinen Worten zu viel. Auch heuer will er seinen Geburtstag nicht feiern, sondern als Gedenktag nutzen.

Von Luis Hopfner

Johannes Stolla sitzt in dem kleinen Zimmer, das vollgestopft mit Gemälden ist, wo aber dennoch alles seine Ordnung hat. Sein 96. Geburtstag sei eigentlich kein großer Tag zum Feiern. „Feiern sollen die Leute, die etwas und jemanden zum Feiern haben“, sagt er. Für ihn sei es mehr ein Gedenktag, an dem er auf sein bisheriges Leben zurückblicken und Bilanz ziehen kann.

Der gebürtige Berliner mit ostpreußischen Wurzeln musste, wie tausende junge Männer mit ihm, in den Krieg ziehen. Nach fünf Jahren an der Ostfront und fünf Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft seien ihm „zehn Jahre seiner Jugend verloren gegangen“. Doch nach dieser Zeit, als er nach Hause zurückgekehrt, Berlin verlassen und sich im Westen, in Bad Brückenau, als Schrottfahrer und Maler durchgeschlagen hatte, brachen für ihn bessere Zeiten an. Er lernte seine Frau Waltraud kennen, die er 1953 heiratete und die Ehe hält bis heute, also 66 Jahre lang. Mit ihr hat er zwei Söhne. Er nahm seinen alten Beruf als Dekorateur und Werbefachmann wieder auf, zog nach Holzkirchen, im Ballungsraum München, und arbeitete für das Pharmaunternehmen Bayer. Durch seinen Beruf bedingt ist er im ganzen Freistaat herumgekommen. Als aber in München die Mieten immer weiter in die Höhe stiegen, und Johannes Stolla in den Ruhestand ging, musste das Paar umziehen und es verschlug sie 1988 nach Neuburg, wo es beiden gleich sehr gut gefallen hat.

Johannes Stollas große Leidenschaft ist die Malerei

Hier hatte er dann auch Zeit, seiner großen Leidenschaft nachzugehen: der Malerei. Als langjähriges Mitglied im Neuburger Kunstkreis ist seine ganze Wohnung voller farbenfroher Bilder, mal abstrakt, mal realistisch. In den Regalen stehen haufenweise Ordner mit kleineren Werken, Skizzen und Studien, alles fein säuberlich sortiert. Dort stehen auch Ordner alter Ausstellungen von Stolla und auch Mappen mit Material zu Kursen der Neuburger Volkshochschule, wo er einige Jahre als Dozent gelehrt hat. Er gab Kurse mit allerlei künstlerischen Themen. Doch nicht nur Gemälde, auch Bilder, die die vielen Reisen des Paares, vor allem nach Marokko und Tunesien, zeigen, hängen an der Wand seiner Wohnung.

Lange Reisen kann er wegen seines Gesundheitszustandes nicht mehr unternehmen und auch das Autofahren musste er aufgeben. „Mein Rolls-Royce steht jetzt draußen im Treppenhaus“, sagt er mit einem Lachen und zeigt auf seinen Rollator. Aber er meint, man solle vor allem realistisch sein, die Dinge nehmen wie sie sind und das Beste daraus machen.

