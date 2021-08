Frau aus Joshofen leidet unter Long-Covid: „Ich wurde aus dem Leben gerissen“

Plus Tanja Bauer-Di Maria aus Joshofen leidet unter Long-Covid. Selbst kleinste Dinge des Alltags erschöpfen sie. Von einer kaum greifbaren Krankheit und Ärzten, die nicht helfen können.

Neulich hat es Tanja Bauer-Di Maria mal wieder geschafft zu bügeln. Zehn Minuten hält sie durch, dann ist ihr Körper schweißgebadet. „Ich komme mir vor wie der letzte Depp“, sagt sie. Seit acht Monaten werden für die 44-Jährige aus Joshofen kleinste Dinge des Alltags zur körperlichen Tortur. An ihre Arbeit als Krankenschwester ist nicht zu denken. Bauer-Di Maria leidet unter Long-Covid oder auch Post-Covid, den Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Diese Folgen sind derart heftig, dass Bauer-Di Maria eingestehen muss: „Ich wurde aus dem Leben gerissen.“