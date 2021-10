Rettungsleitstelle erfüllt achtjährigem Bub aus Joshofen einen Wunsch

Jakob Lurtz aus Joshofen hat eine schwere Operation hinter sich. Nachdem die Neuburger Rundschau darüber berichtet, geht für ihn ein Wunsch in Erfüllung.

Er durfte Probealarm in seinem Heimatlandkreis Neuburg-Schrobenhausen auslösen, für den eigenen Bruder einen Rettungswagen aussenden und den Notrufknopf e-call testen: Einen aufregenden Samstagvormittag verbrachte der neunjährige Jakob Lurtz aus Joshofen in der Integrierten Leitstelle (ILS) in Ingolstadt.

Möglich gemacht hat das Schichtführer Jürgen Lang, der in Wagenhofen wohnt und in der Neuburger Rundschau von Jakobs Berufswunsch gelesen hatte, später einmal in der Leitstelle Notrufe entgegenzunehmen. Lang schlug in seinem Team vor, Jakob ein kleines Praktikum in der ILS zu ermöglichen, was einstimmig angenommen wurde. „Als der Anruf vom Redakteur der Rundschau kam, dass die Leitstelle sich gemeldet hat und Jakob einen Besuch ermöglichen will, sind erst einmal Tränen geflossen“, erzählt Jakobs Mutter Jana Lurtz. Jedenfalls bei ihr, Jakob habe gelassener reagiert, er fand die Idee schlicht „cool“.

Opa Franz Fetsch hat ein Feldkreuz aus Dankbarkeit errichtet

Seine Mutter war „total überrascht“ gewesen, konnte es kaum glauben, „dass es noch so selbstlose Menschen gibt, die einfach aus Herzensgüte einem anderen eine große Freude machen“. So etwas könne man nicht kaufen und schließlich sei es in dem Artikel ja eigentlich nur um das Kreuz gegangen, das Jakobs Großvater aus Dankbarkeit für die gelungene Operation aufgestellt hat. Bei Jakob ist die rechte Gehirnhälfte, die immer wieder epileptische Anfälle auslöste, operativ abgetrennt worden, und sein Großvater Franz Fetsch hatte das Gelöbnis getan, ein Feldkreuz aufzustellen, wenn Jakob zu seiner Kommunion laufen könne.

Gegen Mittag durften auch Jakobs Brüder Kilian (Mitte) und Xaver (links) die Integrierten Leitstelle besuchen und den Mitarbeitern bei der Arbeit zusehen.

Am Samstagmorgen um 8 Uhr traten Jakob und seine Mutter also den Dienst in der ILS bei Jürgen Lang an. Vier Stunden später sind beide völlig überwältigt, aber auch geschafft von den vielen neuen Eindrücken. Statt vor nur einem Bildschirm mit einem Telefon, wie sich das Jakob vorgestellt hatte, sitzt Lang vor sechs Bildschirmen, hat mehrere Telefone zu bedienen und immer auch die Wetterkarte im Blick. Lediglich 68 Einsätze hat es am Samstagvormittag in der Region 10 gegeben – ein eher ruhiger Tag, findet Lang, der seit zehneinhalb Jahren in der ILS arbeitet. Nicht mitgezählt sind dabei zahlreiche Anrufe von Bürgern, die Hilfe brauchen, zu denen aber weder Feuerwehr noch Rettungswagen ausrücken müssen.

Jakob Lurtz durfte den Probealarm in Neuburg-Schrobenhausen auslösen

„Ich finde es erschreckend, wie viele Leute die 112 wählen“, meint Jana Lurtz, „ich bin noch so erzogen worden, dass ein Notruf nur im Notfall abgesetzt wird.“ Jürgen Lang ist da gelassener, für den jeweiligen Anrufer sei es ein Notfall, es obliege dann dem Profi, zu differenzieren. Er hat sich für Jakob aus dem echten Einsatzgeschehen weitgehend ausgeklinkt, weil es sei nie vorhersehbar, ob Anrufe eingehen, die ein Kind möglicherweise überfordern.

Trotzdem hat Jakob ein volles Programm erlebt. Besonders aufregend war es für ihn, den Probealarm auszulösen. Dafür musste er eine lange Durchsage ins Telefon sprechen und dann mit der Maus auf den Knopf drücken. Mit seinem Vater Hanno testete Jakob auch den Notrufknopf e-call, der in modernen Autos automatisch ausgelöst wird, wenn ein Unfall passiert, aber auch manuell funktioniert. Tatsächlich kam die Meldung bei Jakob in der ILS an. Ein weiteres Highlight war für ihn der Gang hinauf aufs Dach der Ingolstädter Feuerwache, um seine Schule von oben zu betrachten, und ein Besuch in der Fahrzeughalle der Feuerwehr, wo ihn neben den Einsatzfahrzeugen ganz besonders die beiden Boote beeindruckten.

Und dann gab es da noch einen höchst ungewöhnlichen Zufall, der seinen eigenen Bruder betraf. Während Jakob in der Rettungsleitstelle saß, ging doch tatsächlich ein Notruf aus der eigenen Familie ein. Sein elfjähriger Bruder Kilian hatte dem Vater zu Hause geholfen, Asphalt zu entfernen und mit dem Hammer zu weit ausgeholt und sich am Kopf verletzt. „Er wollte wohl nur mal testen, ob Jakob den Rettungswagen schicken kann“, meint Jana Lurtz später lachend. Zwar habe Kilian heftig geblutet und musste auch ins Krankenhaus gebracht werden, erzählt seine Mutter, er habe die Sache aber gut überstanden und durfte später sogar noch in die Leitstelle zu seinem Bruder.