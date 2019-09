vor 44 Min.

Josy Meidingers Scherenschnitte im Stadtmuseum

Die filigranen Scherenschnitte der Neuburger Künstlerin Josy Meidingers sind aktuell im Stadtmuseum zu sehen.

Von Annemarie Meilinger

Die Scherenschnittkünstlerin Josy Meidinger hat über ein halbes Jahrhundert in Neuburg gelebt. Als Kind im Prechterhaus, als junge Künstlerin im Neuburger Schloss und nach 1945 in Schloss Grünau. Auf der Höhe ihrer Schaffenszeit – in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen – erlangte sie sogar internationale Bekanntheit. Die in der Kunstgewerbeschule München ausgebildete Künstlerin illustrierte Zeitschriften und Bücher, gestaltete Marionetten und Bühnenbilder. Sie malte und druckte in verschiedenen Techniken, vor allem aber fertigte sie Scherenschnitte an. „1800 Scherenschnitte soll sie gefertigt haben“ wusste Bettina Häring, die zur Ausstellungseröffnung einen kurzen Abriss über das Leben der Künstlerin gab. In diesem Jahr würde sie ihren 120. Geburtstag feiern, deshalb haben sich der Historische Verein, das Stadtarchiv und der Verschönerungsverein zusammengetan, um zu Ehren der Künstlerin eine Ausstellung zusammen zu stellen.

Eine Apfelernte zeigt ein Bild aus dem Zyklus "Das Jahr" .Das Original ist nur etwa 20 auf 90 Millimeter groß. Bild: Annemarie Meilinger

Die Exponate stammen vorwiegend aus Neuburger Privathaushalten

Die gezeigten Exponate sind zum einen aus den Beständen des Historischen Vereins und des Stadtarchivs, vorwiegend aber sind es Werke aus Neuburger Privathaushalten, die an den Wänden und in den Vitrinen im Erdgeschoss ausgestellt sind. Sie sind ein beeindruckendes Zeugnis der Kunst- und Fingerfertigkeit Josy Meidingers.

Feinste Linien schnitt die Künstlerin aus schwarzem Papier– ein Wunder, dass die filigranen Werke über die Jahrzehnte erhalten blieben. In dem zwölf-teiligen Zyklus „Das Jahr“ kann man erahnen, mit welcher Akribie und Geduld sich die Künstlerin in die Arbeit an den Scherenschnitten vertieft hat. Josy Meidinger liebte Tiere, zahlreiche Portraits von Katzen und Hunden sind zu sehen, in den Scherenschnitten sind oft Waldtiere zu erkennen. Spielende Kinder, tanzende Frauen, idyllische Alltagsszenen und blühende Ranken – heitere Motive in schweren Zeiten.

Viele Neuburger hängten sich die Scherenschnitte in ihren Wohnzimmern auf

Josy Meidinger bediente das Bedürfnis ihres Publikums nach Frieden und Harmonie. Viele der kleinen Scherenkunstwerke hängten sich die Neuburger in ihr Wohnzimmer. Eine Auswahl ist bis zum 29. Dezember im Stadtmuseum zu sehen. Im Advent soll die Ausstellung noch mit Werken erweitert werden, die weihnachtliche Motive zeigen. Begleitet von heiteren Musikstücken, dargeboten von Nicola und Martin Göbel, begrüßten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und der Vorsitzende des Historischen Vereins, Michael Henker, die vielen Gäste im Eingangsbereich des Museums. Gemeinsam waren sich die Redner einig, dass, „wer kooperiert, floriert“: viel Lob für die Zusammenarbeit der Beteiligten. Einig war man sich auch im Bedauern darüber, dass die Sammlung Meidinger bis heute nicht in Neuburg beheimatet ist.

Die Möglichkeit, sie im Schloss anzusiedeln, wurde schon vor Jahren verworfen. Henker sieht jedoch die Chance, die große Sammlung der Meidinger Werke nach Neuburg zu holen, „immer noch nicht vertan“.

Themen folgen