Jubiläum

vor 47 Min.

Auf Umwegen zur großen Liebe: Ehepaar aus Grasheim feiert Diamantene Hochzeit

Plus Herlinde und Walter Müller aus Grasheim sind seit 60 Jahren verheiratet. Wie sich die beiden kennengelernt haben und was das Rezept ihres langen gemeinsamen Lebens ist.

Von Andrea Hammerl

Seit 60 Jahren glücklich verheiratet sind Walter (81) und Herlinde Müller (79), geborene Schnell, aus Grasheim. Am Donnerstag feiern die beiden ihre Diamantene Hochzeit, wenn auch nur im kleinen Rahmen. Eine zweite Chance für eine größere Feier hat das junge Paar am 1. Juli, denn da jährt sich die kirchliche Trauung, die Pfarrer Adolf Daut in der evangelischen Christuskirche in Karlshuld vornahm. Standesamtlich getraut hatte der Grasheimer Bürgermeister Philipp Hofstetter das junge Paar in seinem Privathaus, in dem ein Zimmer als Büro und Standesamt diente.

