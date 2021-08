Ernestine und Peter Müller aus Untermaxfeld feiern Gnadenhochzeit

Plus Die 89-Jährige und ihr 98 Jahre alter Ehemann sind seit 70 Jahren verheiratet und leben in Untermaxfeld. Sie haben viel zu erzählen.

Mit einem Blumenstrauß, der dem Original-Brautstrauß von damals nachempfunden ist, überrascht Enkelsohn Hans-Peter Müller das Jubelpaar Ernestine (89) und Peter (98) Müller zu ihrer Gnadenhochzeit. Die Überraschung ist gelungen. „Jetzt weiß ich, warum er vor ein paar Tagen die alten Hochzeitsfotos sehen wollte“, sagt Ernestine Müller und strahlt übers ganze Gesicht. Auch wenn der Enkel weiße Nelken und Gladiolen gewählt hat. „Mein Hochzeitsstrauß war bunt“, erinnert sie sich, „aber das konnte er ja auf dem Schwarz-Weiß-Foto nicht sehen“.