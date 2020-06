06:00 Uhr

Jubiläum: Wie das Ehepaar Benz zusammen fand

Anna Maria und Werner Benz sind seit 50 Jahren verheiratet, das Ehepaar feiert also Goldene Hochzeit. Welche Rolle eine defekte Bohnermaschine in ihrer Liebesgeschichte spielte.

Von Manfred Dittenhofer

Im Grunde war ein elektrisches Gerät Schuld daran, dass sich Werner und Anna Maria Benz vor rund 55 Jahren kennengelernt haben. Sie war damals als Schwesternschülerin im Neuburger Krankenhaus. Er arbeitete als Elektriker bei der Firma Linzi. Sie war aus Egweil. Er wohnte in Neuburg. Und obwohl Werner Benz öfter Aufträge im Krankenhaus erledigte und ihm Anna Maria bei diesen Gelegenheiten schon aufgefallen war, sorgte doch ein elektrischer Blogger für das richtiges Kennenlernen.

Die Bohnermaschine war defekt, sodass die Schwesternschülerin den Boden im Speisesaal nicht bohnern konnte. Gut, dass der junge Elektriker den Schaden beheben konnte. Fragt man Werner Benz, warum Anna Maria seine Aufmerksamkeit erregte, spricht er von ihrer natürlichen und lebendigen Persönlichkeit, ihrer ehrlichen Ausstrahlung. Anna Maria Benz gefiel ebenfalls auf Anhieb seine Ausstrahlung und sein Wesen. Sie ließen sich Zeit. Anna Maria vollendete ihre Ausbildung und legte das Staatsexamen als Kinderkrankenschwester 1968 ab. Werner Benz absolvierte die Meisterprüfung 1969. Nun schmiedeten die beiden Zukunftspläne. 1970 wurde geheiratet und auch gleich – direkt neben dem Elternhaus – ein Haus gebaut. 1973 kam ihre Tochter zur Welt, 1977 folgte der Sohn.

Goldene Hochzeit im kleinen Familienrahmen

Höhen und Tiefen, Krankheiten, all das durchlebten die beiden in den vergangenen 50 Jahren gemeinsam. Wie das funktioniert? „Wir waren oft einer Meinung. Und wir waren auch oft unterschiedlicher Meinung, haben aber immer einen Konsens gefunden, indem wir die Meinung des anderen respektierten und Kompromisse getroffen haben.“ Das sagen beide im Einklang. Wichtig sei es, den Beruf des anderen zu respektieren. Als Kinderkrankenschwester hatte Anna Maria viele Schichtdienste, kam oft später als geplant nach Hause und musste kurzfristig einspringen. Werner ging es als Elektriker auf dem Fliegerhorst Neuburg nicht anders.

Und auch die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten von Werner Benz mussten in Einklang mit der Familie gebracht werden. Seit 55 Jahren ist der ehemalige Elektrikermeister beim Roten Kreuz, seit 57 Jahren bei der Kolpingfamilie. Vor rund rund elf Jahren sind beide in den Ruhestand gegangen. Sie wandern gerne und besuchen Volkstanzveranstaltungen. Feiern können sie ihren besonderen Hochzeitstag nur sehr eingeschränkt. Nur die Kinder und die beiden Enkel kommen zum Anstoßen vorbei. Und am Wochenende dann gibt es im ganz kleinen Familienrahmen ein Essen.

