vor 29 Min.

Jubiläum der Schützen in Burgheim: Wolfgang Krebs kommt

Die Burgheimer planen eifrig ihren 150. Geburtstag. Die Karten für Wolfgang Krebs gibt es ab 4. November.

Von Thomas Bauch

Der Vorstand und der Festausschuss der Schützenfreund 1870 Burgheim arbeiten mit Nachdruck an ihrem 150. Jubiläumsfest an Pfingsten im kommenden Jahr hin.

„Alle Verträge mit den Musikern sind unterschrieben und so kann unser Fest kommen“, sagt der 1. Schützenmeister und Festleiter Thomas Bauch. Am Samstagabend, 30. Mai, spielt die Partyband „Surprise“ und am Sonntagabend die Band „d’ Holzheimer“. „Es freut uns, dass an beiden Abenden der Eintritt frei ist.“

Partyabend bei den Burgheimer Schützen zum Jubiläum

Ein besonderer Höhepunkt können die Burgheimer Schützenfreunde am Freitag, 29. Mai, bieten. Die Schützen verpflichteten Wolfgang Krebs, bekannt aus dem Bayrischen Rundfunk und Fernsehen, zusammen mit den Bayrischen Löwen für den Auftritt im Festzelt in Burgheim. An diesem Abend werden Wolfgang Krebs und die Bayrischen Löwen ihr Programm „OberHammerGau“ in Burgheim präsentieren.

Kartenvorverkauf für Wolfgang Krebs in Burgheim startet

Die Karten sind ab heute im Vorverkauf für 21,50 Euro zu erwerben. Eine der Vorverkaufsstellen ist die Raiffeisenbank Burgheim, aber auch über die Website der Schützenfreunde Burgheim (www.schuetzenfreunde1870-burgheim.de) können Karten geordert werden. „Wir sind absolut glücklich, dass wir einen so namhaften Künstler, wie Wolfgang Krebs für unser Jubiläum verpflichten konnten und freuen uns auf viele Gäste aus Nah und Fern. Vielleicht ist es ja für jemanden ein passendes Weihnachtsgeschenk“, sagt Bauch.

Themen folgen