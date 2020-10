vor 18 Min.

Jubiläum mit Tücken

75-Jahr-Beilage erschien nicht überall und wird nachgeliefert

Liebe Leserinnen und Leser,

alles war vorbereitet, alles war angerichtet. Am Freitag, den 30. Oktober, feierte unsere Zeitung ihren 75. Geburtstag – und das wollten wir natürlich kräftig mit Ihnen feiern. Eine beeindruckende Jubiläumsbeilage hatten meine Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt, 96 Seiten lang. Es ist ein logistischer Kraftakt, so eine Beilage an Ihren Briefkasten zu bringen. Doch unser bewährtes Team aus Druckerei, Logistik und Zustellung stand bereit.

Nur eins konnten wir nicht vorbereiten: dass die Tücken der Technik auch vor einem Geburtstagskind manchmal nicht Halt machen.

In der Nacht zum Freitag erlebten wir bedauerlicherweise massive technische Störungen in unserer Weiterverarbeitung, zeitweise standen fast alle Bänder still. Unsere Experten haben wirklich alles versucht. Aber um zu verhindern, dass gar keine Zeitung ausgeliefert werden kann, mussten sie sich zu einem Kompromiss durchringen.

Daher lag unsere Jubiläumsbeilage in einigen Ausgaben unserer Zeitung – darunter auch in Ihrer – am Freitagmorgen nicht bei. Das tut uns wirklich außerordentlich leid. Natürlich wollen wir mit Ihnen nachfeiern.

Wir tun alles dafür, dass unsere Jubiläumsbeilage am Montag auch in Ihrer Ausgabe stecken wird. Wenn Sie vorher schon reinschnuppern möchten, finden Sie die (natürlich kostenlose) E-Paper-Version der Beilage auf unserer Website augsburger-allgemeine.de – und viele weitere Informationen über unsere Arbeit und tolle Aktionen rund um unser Jubiläum.

Mir bleibt nur, Entschuldigung zu sagen – und zu hoffen, dass Geschenke, die ein bisschen später kommen, vielleicht doch manchmal die schönsten sind.

Bitte bleiben Sie uns gewogen, auch wenn wir manchmal Fehler machen.

Mit herzlichsten Grüßen,

Ihr Gregor Peter Schmitz Chefredakteur