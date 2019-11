vor 17 Min.

Jubiläumskonzert von Pichi und Jogo mit der Schickeria und Juliusbräu

Pichi und Jogo feiern im großen Saal des Sporthotels Rödenhof ihr 25. Bühnenjubiläum. Was Jogo als Überraschung für seinen Freund auf sich nahm.

Von Stefanie Stork

Kennt man sich nach 25 Jahren Bühnenpartnerschaft nicht in- und auswendig? Nein, denn um in Pichis Haut zu schlüpfen, spielte Jogo das erste Mal – mit einer Mütze! Der Running Gag des Abends zwischen den beiden zeigte deutlich, dass sich zwei Vollblutmusiker gefunden haben, die sich ergänzen und Musik gemeinsam auf der Bühne leben.

Die Eröffnung des Jubiläumsabends gebührte Cloud 7, die als befreundete Band von Pichi und Jogo das Konzert im großen Saal des Sporthotels Rödenhof mitgestalteten. Während das Publikum erst warm werden musste, sorgten die fünf Musiker für solide Unterhaltungsmusik, bei der für jeden Geschmack etwas dabei war: Von aktuellen Titeln wie „Calm after the storm“ von The Common Linnets über Supertramp bis Eric Clapton nahmen Sylvia Ebert mit Gesang, Gitarre und Ukulele, Eva Biolek mit Gesang und am Klavier, Rudi Kerl mit Gesang und Gitarre, Ludwig Klingenbeck am Schlagzeug und Werner Mischka am Kontrabass die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte. Insbesondere Leadsängerin Sylvia Ebert verlieh durch ihre manchmal rockige, immer gefühlvolle Stimme den Stücken Akzente und frische Energie.

Cloud 7 eröffnete das Jubiläumskonzert und bot gleich einen besonderen Höhepunkt

Der Höhepunkt des ersten Teils von Cloud 7 war das auf bayerisch-englisch von Rudi Kerl umgetextete Lied „Summer wine“, in dem anstatt von Sommerwein ein „Krügerl Juliusbräu“ gereicht wird - eine köstliche Idee! Im zweiten Teil wurde die Liedauswahl fetziger und animierte das Publikum bei einigen Stücken wie „Billie Jean“ oder „So lonely“ zum Tanzen. Auch aktuelle Titel wie „Happy“ durften wieder nicht fehlen und sorgten für gute Stimmung.

Beim Jubiläumskonzert von Pichi und Jogo übernahm die Band Cloud 7 die Eröffnung. Bild: Stefanie Stork

Im Mittelpunkt des Abends standen aber Andreas Pichler und Johann Götz alias Pichi und Jogo. Als Pichi-und-Jogo-Band wurden sie unterstützt von Chris Augst am Bass, der mit den längsten Haaren auf der Bühne, wie Pichi augenzwinkernd bemerkte, und Peter Leuschner am Schlagwerk. Schon bei den ersten Titeln von Simon & Garfunkel zeigte sich, dass das Duo ihre Musik lebt: Die stets mit purer Energie vorgetragenen Stücke trafen genau den Geschmack des Publikums und brachten es schließlich auf die Tanzfläche. Bei „Waggon Wheel“, „Quinn the Eskimo“ und „Schickeria“ gab es kein Halten mehr auf den Stühlen.

Pichi und Jogo können als Band weit mehr als nur unterhalten

Dabei kann die Band mehr als nur unterhalten: Peter Leuschner bewies bei „A horse with no name“, dass gute Percussion die Atmosphäre eines Stücks verdichten kann, Chris Augst sorgte stets für den ausgeprägten Rockcharakter. Jogo bereicherte die Titel durch Mundharmonika-Akzente, vor allem aber durch seine energiegeladene Rockstimme und Pichi bezauberte mit leicht fließenden und detailverliebten spanischen, aber auch klassisch rockig-improvisierten Gitarrensoli.

Am Ende des Abends begeisterten Klassiker wie „Locomotive Breath“, „Satisfaction“ und „Knocking on heaven’s door“ die Zuhörer, so dass selbst nach vier Stunden Livemusik noch der Ruf nach Zugaben laut wurde. Die gab es auch für die unermüdlichen Tänzer – der Hitze geschuldet allerdings ohne Mütze auf Jogos Kopf.

