Jugend in Neuburg: Ein Bier ist kein Bier?

Plus Immer weniger Jugendliche aus Neuburg trinken Alkohol. K!ar.Text klärt über den Alkoholkonsum auf. Wie ein Experte das Verhalten bewertet.

Von Moritz Schläfer

Ein schnelles Helles oder doch ein Stamperl Pfefferminzlikör – die Vielfalt an Alkoholgetränken ist groß. Ob beim Vorglühen, in der Diskothek oder auf dem Geburtstag überall ist die flüssige Volksdroge präsent. Zumindest war das so in der Zeit vor Corona, aber auch jetzt in der Krise werden noch immer alkoholhaltige Getränke konsumiert. K!ar.Text hat nachgefragt, wie Neuburger Jugendliche über Alkohol und dessen Folgen aufgeklärt werden.

„Ohne Alkohol läuft bei einer Party gar nichts“, ist ein Spruch, den vermutlich jeder schon gehört hat. Neben dem Geschmack ist es vor allem der Rausch, der Jugendliche zum Alkoholtrinken verleitet. Laut einer aktuellen Statistik der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (kurz: BZgA) ist der Alkoholkonsum von Jugendlichen in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Zeitgleich steigt aber auch die Alkoholmenge, die Jugendliche trinken. Regelmäßiger Alkoholkonsum: Mit jedem Schluck steigt die Suchtgefahr Was macht Alkohol mit uns, wenn wir zu viel davon trinken? In geringen Mengen ist der Konsum relativ unproblematisch. Aber das kann sich schnell ändern. Je mehr Alkohol man trinkt, desto eher verliert man den Gleichgewichtssinn. Aber auch Sprach- und Sehvermögen werden beschränkt. Mit steigendem Pegel sinkt die Hemmschwelle und die Aggressivität nimmt zu. Im schlimmsten Fall kann der Alkoholkonsum in zu großen Mengen sogar tödlich enden. Wie schnell und stark der Alkohol wirkt, ist von Person zu Person unterschiedlich. Hier spielen auch Gewicht, Geschlecht und Kondition eine Rolle. Mit jedem Schluck steigt die Suchtgefahr. Denn über einen längeren Zeitraum kann aus Alkoholgenuss schnell eine Alkoholsucht werden. Die Langzeitfolgen von exzessivem Alkoholkonsum sind unter anderem Schäden an Organen wie Gehirn, Herz und Leber. Die Leber ist im Körper für den Abbau von Giften zuständig ist – und nichts anderes ist Alkohol für den Körper. Die häufigste Alkoholiker-Krankheit ist die Leberzirrhose, bei der sich die überlastete Leber selbst zersetzt und oft tödlich für den Kranken ausgeht. Damit es bei Jugendlichen erst gar nicht zu einer Sucht komme, gebe es an den Schulen im Landkreis ein breites Präventionsangebot, sagt Wolfgang Kaiser. Kaiser ist Sozialpädagoge und arbeitet für das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen. Laut Kaiser werden die Jugendlichen so über die Folgen zu Alkohol und anderen Drogen aufgeklärt. Bei den Veranstaltungen werden das Suchtverhalten und die Folgen erklärt. Schulen in Neuburg-Schrobenhausen bieten breites Präventionsangebot Die Zielgruppe der Maßnahmen sind Schüler der siebten bis neunten Jahrgangsstufen, eben genau jene Altersgruppe, die erste Kontakte mit Alkohol und Co. sammelt. An den Schulen wird das Drogenwissen spielerisch und anschaulich vermittelt. Dabei kommen beispielsweise Rauschbrillen zum Einsatz, die dem Träger einen bestimmten Promillegrad simulieren. Der Griff zum Bier, zur Zigarette oder noch schädlicheren Substanzen liegt letztlich in der Eigenverantwortung der Jugendlichen. Dennoch vermitteln die Präventionsveranstaltungen den Schülern mehr Lebenskompetenz in dem Bereich und beeinflussen das Konsumverhalten positiv. Mit dem erhaltenen Grundwissen wird die Gefahr, in eine Sucht zu verfallen, deutlich reduziert. Trinkspiele und Komasaufen als große Gefahren für Jugendliche Trinkspiele und Komasaufen seien große Gefahren für Jugendliche, sagt Kaiser. Denn bei diesem Trinkverhalten könne der Jugendliche nicht richtig einschätzen, wie viel er bereits getrunken habe, begründet Kaiser. Besonders tückisch ist auch, dass der Alkoholpegel noch bis zu einer Stunde nach dem letzten Schluck weiter ansteigen kann. Dass der Alkoholpegel stark ansteigt, mag auch an dem Alter der Trinker liegen. Denn Jugendliche vertragen deutlich weniger Alkohol als Erwachsene. Der Grund dafür ist das Enzym Alkohol-Dehydrogenase, das für den Alkoholabbau zuständig und erst bei Erwachsenen voll funktionsfähig ist. Ein Problem bei der Präventionsarbeit mit Jugendlichen sieht Kaiser darin, dass Schüler noch wenig Erfahrung mit den besprochenen Inhalten hätten und die Aufbereitung deshalb nicht ernst genug nehmen würden. Die aktuelle Studie erklärt sich Kaiser dadurch, dass Jugendliche immer besser aufgeklärt werden und zugunsten der Traumfigur oftmals ganz bewusst auf die Kalorien, die in den alkoholischen Getränke lauern, verzichten. Nichtsdestotrotz bleibt Alkohol die Droge Nummer eins in Deutschland. Deshalb sollte jeder gründlich sein eigenes Trinkverhalten prüfen. Und da gelten dann auch keine Ausreden wie „ein Bier ist kein Bier“ oder „auf einem Schnäpschen steht man so schlecht“.

