Jugendarbeit bei der Straßer Wehr ist „erste Sahne“

Zwei Brände hatten die Feuerwehrleute aus Straß-Moos im vergangenen Jahr zu bekämpfen

Von Michael Schneider

Die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Straß-Moos zeigte, dass die Feuerwehr nicht nur im aktiven Dienst, sondern auch im Vereinsleben sehr gut aufgestellt ist.

Momentan gehören dem Verein 280 Mitglieder an. Im vergangenen Jahr beteiligte sich der Verein unter anderem an einem Feuerwehrfest und an den traditionellen Kirchenfesten, bei denen die Mitglieder den Verkehr regelten oder Straßen absperrten. Der Maibaum wurde zusammen mit der Dorfgemeinschaft von vielen Helfern mit reiner Muskelkraft aufgestellt. Der regelmäßige Frühschoppen im Feuerwehrhaus, Werbeveranstaltung, Weinfest, Jahresabschlussfeier, Aufräumarbeiten, Sanierungsmaßnahmen und zahlreiche Vorstandschaftssitzungen runden das Vereinsjahr ab. Für das 125. Gründungsfest der Feuerwehr Ortlfing-Biding im Juni 2021 wurde die Patenschaft mit großer Freude übernommen. Das offizielle Patenbitten findet im September statt.

15 Einsätze hat Kommandant Winfried Ehni in sein Dienstbuch eingetragen. In den meisten Fällen handelte es sich um technische Hilfsleistungen, die Aktiven wurden aber auch zu zwei Bränden gerufen. Zehn Übungen wurden im vergangenen Jahr absolviert. Die Beteiligung lag im Durchschnitt bei 19 Personen, bemerkte der Kommandant zufrieden.

Da Jugendwart Andreas Fieger im vergangenen Jahr das Amt des stellvertretenden Kommandanten übernommen hatte, wurde Niklas Werner zu seinem Nachfolger ernannt. Seine Vertreterin ist Lena Berger. Winfried Ehni bedankte sich bei Andreas Fieger für seine geleistete Arbeit und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm als Kommandant.

Lena Berger freute sich über 20 aktive Jugendliche, die an zahlreichen theoretischen und praktischen Übungen teilnahmen. Der Kreisjugendfeuerwehrtag mit Übernachtung in Zelten in Rennertshofen, das bayerische Jugend-Leistungsabzeichen und der Wissenstest standen weiter im Kalender.

Der Atemschutz sei im Feuerwehrdienst heute wichtiger denn je, sagte der Atemschutzbeauftragte Manfred Egen. Doch aufgrund der gesundheitlichen Voraussetzungen sei es besonders schwierig, Nachwuchs zu finden. Nichtsdestotrotz konnten sechs Nachwuchskräfte für einen Lehrgang in Schrobenhausen gewonnen werden.

2. Bürgermeister Peter Specht bedankte sich für den Einsatz der Wehr und deren hervorragende Ausbildung insbesondere im Nachwuchsbereich, die er als „erste Sahne“ bezeichnete. Die Jugendarbeit werde – wie in allen Vereinen – immer schwieriger. Doch mit einer guten Führungsmannschaft wie in Straß funktioniere das sehr gut, zollte er der Arbeit Respekt. Dem stimmte auch Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier zu.

Im Anschluss an die Berichte ehrte die Wehr noch Mitglieder, die seit vielen Jahrzehnten dem Verein treu sind:

Irmgard Müller

Karl Artner, Anton Englschall, Ludwig Englschall, Max Gabriel, Josef Großhauser und Manfred Ludwig

Heinz Geiger

Stefan Habermeyer

Franz Rechner

Josef Nitsche

Darüber hinaus erhielten acht aktive Feuerwehrler für ihr Engagement im Verein die goldene Ehrenamtskarte.

