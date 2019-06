03.06.2019

Jugendliche bei Unfall über die Motorhaube geschleudert

Am Sonntag ist es zu einem Unfall in einem Kreisverkehr in Neuburg gekommen.

Am Sonntag stößt ein Auto und ein Kleinkraftrad in einem Kreisverkehr in Neuburg zusammen. Es gibt Verletzte.

Eine 17-jährige Schülerin ist am Sonntag, um 20.35 Uhr, mit ihrem Kleinkraftrad auf der Straße Am Schwalbanger gefahren. Sie hatte einen 16-jährigen Sozius dabei. Vor der jungen Dame fuhr ein 45-jähriger Neuburger mit seinem Auto in den Kreisverkehr ein. Während der Autofahrer ordnungsgemäß im Kreisverkehr fuhr, „kürzte“ die junge Frau mit ihrem Zweirad geradeaus über den Kreisverkehr ab. Dies war aufgrund der baulichen Ausgestaltung des Kreisverkehrs möglich, teilt die Polizei mit.

Bei dem Unfall in Neuburg wurden zwei Jugendliche verletzt

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, die junge Frau und ihr Mitfahrer wurden über die Motorhaube des Autos geschleudert und blieben auf der Fahrbahn liegen. Beide Zweiradfahrer wurden leicht verletzt, sie mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (nr)

