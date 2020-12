10:00 Uhr

Jugendliche spannen in Ingolstadt Absperrkette über Straße

Im Bereich Asamstraße in Ingolstadt haben Jugendliche eine Absperrkette über die Fahrbahn gespannt. Eine 78-jährige Autofahrer erkannte das Hindernis zu spät. Eine grobe Beschreibung der drei Jugendkichen gibt es.

Eine rot-weiße Absperrkette aus Plastik spannten am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages drei unbekannte Jugendliche im Bereich der Asamstraße über die stadtauswärts führende Fahrbahn der Asamstraße inklusive des rechts angelegten Geh- und Radwegs. Befestigt wurde die Absperrkette jeweils am Ende an einem Verkehrszeichen der Verkehrsinsel und einem weiteren Verkehrszeichen auf der rechten Seite. Kurz vor 20 Uhr kam dann eine Auto angefahren. Am Steuer saß eie 78-jährige Frau aus Ingolstadt, die das Hindernis in der Dunkelheit nicht erkannte. Sie erfasste mit der Autofront die gespannte Absperrkette. Dabei wurde ihr Wagen beschädigt.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall vom dortigen Fußgängerüberweg, weitere zwei bislang unbekannte Zeugen unterstützten beim Wegräumen der Kette von der Fahrbahn. Bei den beiden unbekannten Zeugen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Sie werden gebeten, sich für die Ermittlungen bei der Verkehrspolizei Ingolstadt zu melden. Die Jugendlichen entfernten sich nach dem Unfall Richtung Hauptbahnhof.

Zu den drei flüchtigen Jugendlichen können folgende Personenbeschreibungen gemacht werden.:Einer trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte ein BMX-Rad dabei. Ein anderer trug eine weiß-schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine helle Hose. Die dritte Person war weiblich und trug weiße Sneaker. Hinweise nimmt die Verkehspolizei Ingolstadt (0841/9343-4410) oder jede andere Dienststelle entgegen. (nr)

